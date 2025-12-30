Razg0n_blog
Набирает обороты тенденция к прогару разъема 12V-2x6 у видеокарт Sapphire RX 9070 XT Nitro+
Причиной зачастую является использование переходников питания вместо покупки современного БП стандарта ATX 3.1

Мы уже стали свидетелями многочисленных серьезных оплавлений разъема 12V-2x6 у GeForce RTX 5090. Но оказалось, что такое поведение свойственно не только флагману от NVIDIA — модель Sapphire RX 9070 XT Nitro+ также подвержена прогоранию ненадежного коннектора питания.

Так, в соцсети Reddit засветился очередной подобный случай. Хотя к слову, общее количество происшествий с выходом из строя 16-пинового штекера на Radeon RX 9070 XT не такое уж и большое. И оно точно не сравнится с показателями, которые свойственны GeForce RTX 5090.

Причина кроется в малом энергопотреблении видеокарты, равном 340 Вт, что на 40% ниже, чем у топа от "зеленого" лагеря. Всего на рынке представлены два варианта Radeon RX 9070 XT с разъемом 12V-2x6. Это ASRock RX 9070 XT Taichi и уже упомянутая Sapphire RX 9070 XT Nitro+. Последняя уже дважды появлялась в поле зрения компьютерных энтузиастов.

Как пишет издание WCCFtech, пользователь "u/divinethreshold" собрал игровой ПК с Sapphire RX 9070 XT Nitro+ 9 месяцев назад и всё это время он прекрасно работал. Однако недавно начали самопроизвольно появляться черные экраны.

После попыток устранения проблемы различными методами владелец карты полез осматривать ее и обнаружил обгоревший коннектор питания. Верхний ряд контактов оказался подпален, поскольку нижний был отключен и вся нагрузка легла на оставшиеся пины.

Для питания Sapphire RX 9070 XT Nitro+ использовался БП Corsair AX1200i, не соответствующий стандартам ATX 3.0/3.1, и не имеющий разъема 12V-2x6. Поэтому пользователю пришлось задействовать переходник с 3x8-pin из комплекта поставки видеокарты. Как видно из практики, зачастую это становится причиной прогаров. К счастью, сама карта не пострадала, хотя её штекер питания мог быть немного задет.

#sapphire #12v-2x6 #9070 xt #разъем питания
Источник: wccftech.com
Популярные новости

Украина построит завод по производству ядерного топлива в Николаевской области
5
Госкорпорация Ростех представила привязной аэростат для борьбы с отсутствием мобильной сети
+
Тюнингованный шестидверный Ford F-450 Platinum на 11 мест продали в четыре раза дороже нового
+
Флагман КАМАЗ-54901 показали транспортникам на выставке в Санкт-Петербурге
+
Ядра Intel Coyote Cove P могут иметь производительность на такт выше по сравнению с AMD Zen 6
4
Российская ракета «Союз-5» с инновационным двигателем готовится к первому полёту в начале апреля
+
Стартап из США потратил четверть миллиарда долларов на ИИ-тракторы и уволил всех сотрудников
+
Телевизоры Samsung с ОС Tizen 8 получили обновление до Tizen OS 9 со множеством новых функций
+
Titan Army анонсировала 27-дюймовый монитор с двумя режимами работы и технологией DyDs 2.0
+
На Уральском заводе гражданской авиации строится цех изготовления литых деталей для авиадвигателей
+
Технология Nvidia NTC уменьшает использование видеопамяти в играх с 6,5 ГБ до 970 МБ
5
NASA сообщает о подготовке экипажа Artemis II к пролёту мимо Луны
2
Технология нейронного сжатия текстур Nvidia снизила потребление VRAM в тестовой сцене почти в 7 раз
1
Легендарные пассажирские автобусы Ikarus 200 больше не эксплуатируются в Венгрии
+
Ученые ИКИ РАН объявили о прекращении существования кометы C/2026 A1 при встрече с Солнцем
+
Intel не увидела прорыва в процессоре ARM AGI и не считает его угрозой для x86
+
Дуров: 65 миллионов россиян продолжают ежедневно пользоваться Telegram
14
Bloomberg: Богатые китайцы покупают недвижимость в Зимбабве
+
Физики впервые экспериментально зафиксировали – оптические вихри могут двигаться быстрее света
+
РБК: Минцифры говорит о трудностях обнаружения VPN на мобильных устройствах Apple
3

Популярные статьи

«Кит-убийца»: не ужасы, а нечто непонятное (субъективный обзор фильма)
1
Что такое национальный мессенджер MAX и его возможности
122
«Вампиры бархатного зала», «Я иду искать 2»: субъективный краткий обзор фильмов
+
Топ-7 игр с объективизацией и пошлыми шутками (18+) на PlayStation 3
+
16 криптовалют, которые были признаны товаром, не зависящим от централизованного эмитента
+
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte Intel Arc A380 GAMING OC 6Gb GDDR6
+
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-3). Часть 2
1

