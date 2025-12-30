Причиной зачастую является использование переходников питания вместо покупки современного БП стандарта ATX 3.1

Мы уже стали свидетелями многочисленных серьезных оплавлений разъема 12V-2x6 у GeForce RTX 5090. Но оказалось, что такое поведение свойственно не только флагману от NVIDIA — модель Sapphire RX 9070 XT Nitro+ также подвержена прогоранию ненадежного коннектора питания.

Так, в соцсети Reddit засветился очередной подобный случай. Хотя к слову, общее количество происшествий с выходом из строя 16-пинового штекера на Radeon RX 9070 XT не такое уж и большое. И оно точно не сравнится с показателями, которые свойственны GeForce RTX 5090.

Причина кроется в малом энергопотреблении видеокарты, равном 340 Вт, что на 40% ниже, чем у топа от "зеленого" лагеря. Всего на рынке представлены два варианта Radeon RX 9070 XT с разъемом 12V-2x6. Это ASRock RX 9070 XT Taichi и уже упомянутая Sapphire RX 9070 XT Nitro+. Последняя уже дважды появлялась в поле зрения компьютерных энтузиастов.

Как пишет издание WCCFtech, пользователь "u/divinethreshold" собрал игровой ПК с Sapphire RX 9070 XT Nitro+ 9 месяцев назад и всё это время он прекрасно работал. Однако недавно начали самопроизвольно появляться черные экраны.

После попыток устранения проблемы различными методами владелец карты полез осматривать ее и обнаружил обгоревший коннектор питания. Верхний ряд контактов оказался подпален, поскольку нижний был отключен и вся нагрузка легла на оставшиеся пины.

Для питания Sapphire RX 9070 XT Nitro+ использовался БП Corsair AX1200i, не соответствующий стандартам ATX 3.0/3.1, и не имеющий разъема 12V-2x6. Поэтому пользователю пришлось задействовать переходник с 3x8-pin из комплекта поставки видеокарты. Как видно из практики, зачастую это становится причиной прогаров. К счастью, сама карта не пострадала, хотя её штекер питания мог быть немного задет.