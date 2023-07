Легенда все еще может дать жару

Стремительное снижение цен на графические ускорители зажгло в сердцах геймеров огонек надежды на счастливое игровое будущее, однако рост курса доллара внес в эти планы свои коррективы. Тем не менее, на рынке все еще присутствует достаточное количество видеокарт, которые пока еще не сметены ордой майнеров.

Техно-портал RandomGaminginHD приобрел одну из таких, а именно легендарную GeForce GTX 970, потратив всего 49 долларов или примерно 4500 рублей, и провел обширное ее тестирование в современных играх. В результате выяснилось, что бодрая "старушка" тянет абсолютно все тяжелые ААА-проекты с более чем достаточной частотой кадров для 99% геймеров, располагающих скромным бюджетом.

К примеру, в Cyberpunk 2077 на низких настройках, но со средними текстурами и плотностью толпы, GeForce GTX 970 легко отрисовала заветные 60 FPS. В Howgarts Legacy на среднем пресете участница теста выдала впечатляющие 58 FPS. А в The Last of Us, кладущей на лопатки даже топовые системы, видеокарте покорились вполне комфортные 48 FPS. Во всех трех играх была задействована технология FSR 2, настроенная на режим "качество".

По итогу, выходит, что GeForce GTX 970 не только не утратила актуальность за почти десять лет с момента своего появления, но и по прошествии времени стала одним из самых привлекательных решений от NVIDIA по соотношению цена / производительность. Относительно мощный GPU и приличный объем памяти позволяют ей и по сей день справляться с наиболее тяжелыми в плане графики играми.