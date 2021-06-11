Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Появились подробности о способе крепления L3-кэша к кристаллу CPU в процессорах AMD Warhol Zen3+

AMD выпустила новое видео, где рассказывается как будут соединяться кристаллы.
[ ] для раздела Блоги
7
RTX 3070 Ti в Ситилинке
<b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле всех
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
-30 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-75 000р на RTX 3080 Gigabyte в Ситилинке
-22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

На недавнем мероприятии на Computex 2021 компания AMD показала свою новую разработку, получившую название 3D V-Cache. Её суть заключается в установке специального кристалла SRAM-памяти прямо поверх CCD-чиплета. Такая технология позволяет увеличить объём L3-кэша настольного процессора Ryzen вплоть до 192 Мбайт.

реклама

Продемонстрированный AMD рабочий образец в виде 12-ядерного Ryzen 9 5900X с дополнительным кристаллом 3D V-Cache объёмом 64 Мбайт смог обогнать своего стандартного собрата в игровых приложениях в среднем на 15%. Максимальный отрыв был зафиксирован на отметке 25%. Это впечатляющий результат и он сопоставим с выходом совершенно новой архитектуры.

анонсы и реклама
-25 000р на 3070 ASUS в Ситилинке
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-25 000р на 3070 MSI Gaming
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
В полтора раза подешевел 10Tb Seagate
<b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple
-30 000р на 14Tb Toshiba
-30 000р на 14Tb Seagate
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Выход настольных процессоров с технологией 3D V-Cache запланировано на конец этого года. Предположительно это будут процессоры AMD Warhol с обозначением Zen3+ для платформы AM4, об отмене которых ещё недавно ходили противоречивые слухи.

реклама

Вчера на официальном youtube-канале AMD появилось видео, в котором сотрудники компании "на пальцах" попытались рассказать некоторые нюансы новой технологии. В видео разъясняется что крепление дополнительного блока кэш-памяти к основному блоку процессора будет происходить без использования какого-либо связующего материала, наподобие припоя. Они просто будут накладывать друг на друга, а точность плотности прилегания обеспечит идеальная шлифовка стыкующихся поверхностей. Скрепление самих блоков обеспечат сквозные переходные отверстия и вертикальные соединения. Утверждается, что подобный способ соединения приведет к улучшению таких качественных характеристик как тепловыделение, энергопотребление и пропускная способность.


В любом, случае уже через несколько месяцев мы сможем лично оценить пользу новой технологии в товарных продуктах.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

amd am4 warhol 3d v-cache zen3+
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса AeroCool Atomic Lite
7
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980
11
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3070 Ti Suprim X
14
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – июнь 2021
28
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
22
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
12
Обзор и тестирование блока питания Aerocool Aero Bronze 750M
37
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
29
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B560I Gaming Edge WIFI
4
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
+

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
30 мая 2021 22
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
8 июня 2021 29
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
4 июня 2021 44
Обзор и тестирование NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – лучшая видеокарта для геймера?
2 июня 2021 135
Деньги вперед: главные игры июня 2021 года
5 июня 2021 37
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial
29 мая 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Китае начались массовые аресты майнеров – фермы закрываются, а хешрейт Биткоина упал на 25%
73
Старт продаж GeForce RTX 3070Ti за 57 000 рублей в DNS завершился провалом - видеокарты уже на Авито
90
DNS готовит большую распродажу GeForce RTX 3070 Ti по низким ценам специально для геймеров РФ
46
Майнить Эфир на видеокартах можно будет ещё 2-3 года – переход на Ethereum 2 снова откладывается
35
Xiaomi выпустила стабильную прошивку MIUI 12.5 на 43 актуальных смартфона от 9 июня 2021
+
12 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12.5 на Android 11
2
В DNS стартовала распродажа GeForce RTX 3070 Ti по близким к рекомендованным ценам
44
В Epic Games Store раздают шутер Control и подписку Discord Nitro
10
Основатель Ethereum рассказал о перспективах Dogecoin и о том, как он заработал на монете $4 млн
13
Украинские майнеры разместили ферму с видеокартами в сарае и нелегально подключили к трансформатору
19
Финальный тест RTX 3080Ti в добыче 11 криптовалют - карта майнит 200$/месяц и не достанется геймерам
37
Цены на видеокарты продолжают падать - NVIDIA RTX 3080 распродают с огромными скидками до 75000 руб
45
Battlefield 2042 представлена официально — премьера геймплея в это воскресенье, а релиз осенью
197
Авторы Escape from Tarkov показали «Улицы Таркова» — самую амбициозную локацию в игре
11
34 смартфона Xiaomi получили стабильную ОС Android 11 на MIUI 12 и MIUI 12.5
3
Исходный код Cyberpunk 2077 попал в открытый доступ
+
В российских магазинах стартовали продажи новейших видеокарт NVIDIA RTX 3070 Ti - смотрим цены
16
GeForce RTX 3080 Ti уже стоит дешевле, чем GeForce RTX 3080 из-за ограничений в добыче Ethereum
6
В ДНС старт продаж новых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti опять окончился неудачей
19
24-ядерные Intel Raptor Lake будут бороться с AMD Zen 4, Alder Lake дебютируют в октябре — инсайд
51

Популярные статьи

Майнинг Ethereum теряет целесообразность - сразу несколько криптовалют обогнали Эфир по доходности
85
ZTE LiveBuds - компактные беспроводные наушники с глубоким басом и низкой ценой
3
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980
11
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – июнь 2021
28
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3070 Ti Suprim X
14
Ищем все оптимальные способы собрать бюджетный игровой ПК летом 2021 года
7
Сборка бюджетного ПК по видео с канала «Айти Технолог»
49
Задержка отображения мониторов Display lag, и как выбрать монитор с ее минимальным значением
24
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Atomic Lite
7

Сейчас обсуждают

lesik78
17:50
Кажись интлю не поздоровится скоро
Появились подробности о способе крепления L3-кэша к кристаллу CPU в процессорах AMD Warhol Zen3+
lesik78
17:48
Однородные структуры ваяются гораздо легче на кремнии, плюс кристалл кэша относительно маленький, поэтому и пошли на этот шаг. Это дешевле, чем делать один большой, монолитный кристалл
Появились подробности о способе крепления L3-кэша к кристаллу CPU в процессорах AMD Warhol Zen3+
vovsir
17:48
Автор купил г@вномонитор родом из 2013 года (обзор можно почитать здесь https://overclockers.ru/lab/show/55641_2/Na_zavist_Applefanam._Obzor_i_testirovanie_korejskogo_monitora_Crossover_2735AMG), это ...
Задержка отображения мониторов Display lag, и как выбрать монитор с ее минимальным значением
Renegade1979
17:46
Тебя вообще это не должно волновать, у нас 250 тыс. армии и мы сами решаем есть у нас фошызм или нет.
Япония мечтает о появлении на своей территории предприятия TSMC
OsirisD2
17:44
как и тебя, вата, или ты не фашист у нас?)
Япония мечтает о появлении на своей территории предприятия TSMC
OsirisD2
17:43
зачем мне это, если признаки фашизма уже давно выведены: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC "Фаши́зм (итал. fascismo, от fascio — союз, пучок, связка, объединение) — ...
Япония мечтает о появлении на своей территории предприятия TSMC
Beriya
17:42
Тебя тоже косается Хотя за акком один человек
Япония мечтает о появлении на своей территории предприятия TSMC
Beriya
17:41
Мразь тупая, тебе привести слова о первом признаке фашизма профессора из Франции или сьeбeшься сам нaxyй?
Япония мечтает о появлении на своей территории предприятия TSMC
Илья Федоров
17:41
Не они а их сутенёры. Но это уголовно наказуемо
Майнинг Chia Coin теряет привлекательность, что уже привело к снижению цен на жёсткие диски в РФ
Renegade1979
17:40
В Украине как державе признаков нет вообще, зато есть много признаков веймарского свинарника и беспредела клептогархов пророиских! )) представляю, во времена Гитлера всякие Круппы бегают и кричат, что...
Япония мечтает о появлении на своей территории предприятия TSMC
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем