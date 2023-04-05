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Google, наконец, закрывает Google Now Launcher. Согласно отчету 9to5Google, Google полностью закрывает Google Now Launcher через 10 лет. В отчете добавляется, что технический завершит весь процесс к концу этого месяца. Google Now, запущенный в 2012 году, представлял собой простую программу запуска, первоначально известную как Google Experience Launcher (GEL). Затем в 2014 году компания начала более широкий выпуск Google Now Launcher для всех устройств Android 4.1+ через Google Play Store. Программа запуска предлагала легкий доступ к картам Google Now и аккуратный и понятный пользовательский интерфейс.
В 2017 году Google сообщил своим партнерам, что будет постепенно отказываться от своей основной функции, доступа к Google Now, из программы запуска, поскольку она сделала эту возможность доступной для программ запуска производителей оригинального оборудования (OEM). Вместо этого Google начал использовать Pixel Launcher для своих телефонов. Хотя GNL получил некоторые обновления через приложение Google, это больше не было главным приоритетом для компании.
Google Nexus 5X и 6P были последними смартфонами Google, на которых работала программа запуска Google Now. Google прекратил поддержку этих устройств в 2018 году.
В прошлом месяце Google также подтвердил закрытие Currents. Первоначально представленный в 2019 году, сервис, известный как Currents, будет закрыт компанией всего через три года работы. Решение о закрытии сервиса было связано с его низким уровнем использования, и его заменят Chat и Spaces, которые недавно были интегрированы в Gmail. Компания объявила, что закрытие Currents будет завершено в 2023 году. Кроме того, гигант поисковых систем заверил пользователей в реализации новых функций в Spaces, чтобы облегчить процесс плавного перехода с Currents на Spaces.