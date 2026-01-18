Новые пошлины полностью обнулят ранее заключённую торговую сделку с официальным Вашингтоном

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп (Donald John Trump) сегодня объявил о новых пошлинах, которые получат государства, решившие поддержать правительство Дании в споре за Гренландию против официального Вашингтона. Такая публикация появилась в соцсети Truth Social.

Так с первого числа следующего месяца, для товаров выпускаемых фирмами и организациями из Дании, Финляндии, Швеции, Норвегии, ФРГ, Великобритании, Франции и Нидерландов, начнут действовать пошлины, начинающиеся с 10 процентов. А с 1 июня пошлины автоматически увеличатся до 25 процентов.

Источник изображения: Сайт СтартСмайл

Подчеркнем дополнительно, что ранее данные страны заключили на уровне Европейского Союза с федеральным правительством США общую торговую сделку, согласно которой европейские товары, экспортирующие на территорию Соединенных Штатов свои товары и услуги, облагались таможенными сборами в 15 процентов. Теперь новое решение американского президента полностью обнуляет данную сделку. Согласно свежим публикациям ряда популярных масс-медиа, Трамп предполагает установить контроль над Гренландией сугубо мирными средствами, а именно выкупить остров, принадлежащий Дании.