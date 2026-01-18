Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ProKino
Трамп ввёл пошлины на товары из стран поддержавших Данию в споре о Гренландии
Новые пошлины полностью обнулят ранее заключённую торговую сделку с официальным Вашингтоном

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп (Donald John Trump) сегодня объявил о новых пошлинах, которые получат государства, решившие поддержать правительство Дании в споре за Гренландию против официального Вашингтона. Такая публикация появилась в соцсети Truth Social.

Так с первого числа следующего месяца, для товаров выпускаемых фирмами и организациями из Дании, Финляндии, Швеции, Норвегии, ФРГ, Великобритании, Франции и Нидерландов, начнут действовать пошлины, начинающиеся с 10 процентов. А с 1 июня пошлины автоматически увеличатся до 25 процентов.

Источник изображения: Сайт СтартСмайл

Подчеркнем дополнительно, что ранее данные страны заключили на уровне Европейского Союза с федеральным правительством США общую торговую сделку, согласно которой европейские товары, экспортирующие на территорию Соединенных Штатов свои товары и услуги, облагались таможенными сборами в 15 процентов. Теперь новое решение американского президента полностью обнуляет данную сделку. Согласно свежим публикациям ряда популярных масс-медиа, Трамп предполагает установить контроль над Гренландией сугубо мирными средствами, а именно выкупить остров, принадлежащий Дании. 

#политика #дональд трамп #трамп и политика #сша и ес #дональд трамп и гренландия
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пользователь повредил 16-контактный разъём ускорителя Nvidia H200 Hopper стоимостью 30 000$
3
Пользователь отдал старый MacBook Pro в ремонт и получил взамен новую модель за $4000
3
Два обладателя видеокарт RTX 50 от PNY сообщили о сбоях из-за неправильно наклеенного стикера
3
Армия США представила прототип основного боевого танка M1E3 Abrams с ракетной установкой на башне
2
РИА Новости: Объявление о продаже аэропорта «Домодедово» появилось на площадке «Авито»
+
Минобороны Германии проводит анкетирование молодёжи для прохождения добровольной службы
2
Тайна сохранности 800-летней мумии в Китае раскрыта учёными Фуданьского университета
+
Слухи о применении американцами акустического оружия при задержании Мадуро опровергаются экспертами
+
Моддер припаял к RTX 5090 дополнительный 16-контактный разъём и добился TDP более 1500 Вт
2
«Пробуждённая» чёрная дыра возобновила активность после 100 миллионов лет молчания
+
Ryzen 9 9950X3D2 с двойным кэшем 3D V-Cache протестирован на матплате для оверклокеров в Geekbench
+
Учёные в Бразилии обнаружили гарпуны возрастом около 5000 лет для охоты на китов
+
Франция заказывает 7 тысяч военных грузовиков Mercedes-Benz Zetros
+
Польская соляная шахта Величка благодаря внедрению ИИ-ассистентов ставит рекорды посещаемости
+
Ученые расшифровали геном ДНК вымершего шерстистого носорога возрастом свыше 14 000 лет
+
Американская компания Epirus успешно испытала микроволновую систему против дронов на оптоволокне
1
Эммануэль Макрон заявил о необходимости разработки европейскими странами аналога "Орешника"
+
AMD постарается удерживать стоимость видеокарт максимально низкой в условиях дефицита памяти
+
Popular Mechanics: Физики расширили применение первого закона термодинамики
+
Popular Mechanics: В США представили прототип шестерён работающих без механического зацепления
2

Популярные статьи

«Гренландия 2: Миграция»: когда продолжение еще хуже (субъективное мнение)
11
Call of Duty в 2026 году — как жадность Xbox обрушила самый прибыльный бренд
6
Как дедушка Леший праздники сборками сверхбюджетных ПК отмечал. Часть 1: Intel
2
От Италии до Скандинавии: мой путь музыкальных предпочтений (с 90-х и по наши дни)
+

Сейчас обсуждают

Плятская соска Чуков рахит
01:59
Берниган,а берниган Раньше тебя Чуков куесосил а ты его,называл дрыщом и тд Но как только он переобулся и начал писать про нвидэ то ты за не но стал Теперь ответь ,берниган,ты куй сосать будешь за ...
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Плятская соска Чуков рахит
01:57
Толстощекая шлюха все сидит минусит и ждет поддержки или банов цхкхахахахаха
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Плятская соска Чуков рахит
01:56
Вторая свиноматка епаная вылезла Тоже на доску почета хочешь ? Ухахахахахах Ты меня не путай с хейтером
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Bernigan
01:54
да уж, хрыч старый, а мозгов как у 5 летки всю хрнь написывать, члены пририсовывать, наверное в детство впал, маразм
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
mozghru
01:36
А про Эстонию почему то позабыли,хотя эта страна отправила самый большой военный контингент ,из 10 человек, на остров?Иногда хорошо быть незаметным ..
Трамп ввёл пошлины на товары из стран поддержавших Данию в споре о Гренландии
Плятская соска Чуков рахит
01:33
Куй вынь из за щеки ,дырка Тебе нравится быть стукачом? Немужик и половая тряпка
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Плятская соска Чуков рахит
01:25
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Плятская соска Чуков рахит
01:21
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя.
01:16
Злишься за бананеный :-))
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
PavloAlex
01:13
Сложно не упомянуть, действительно знАковое событие, как Монстры рока 1991 года в Тушино — это легендарный бесплатный рок-фестиваль, прошедший 28 сентября 1991 года в Москве, на Тушинском аэродроме, с...
Музыкальная иностранная эстрада, популярная на излете существования СССР
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter