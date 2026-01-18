На начало 2025 года Соединенные Штаты по-прежнему являются самой сильнейшей военно-морской державой, но к такому военному могуществу стремительно приближается китайский ВМФ

Новый проект для военно-морского флота США, линкор класса «Трамп», может обойтись американскому бюджету в сумму, превышающую 15 млрд долларов и достигающую, по информации журналистов Bloomberg, в случае повышенных трат 22 млрд. Что превращает такой корабль в самый дорогой проект для военно-морского, надводного флота. Корреспонденты издания в своих расчетах ссылаются на сведения из сметы расходов, размещенной в Сети действующим аналитиком Бюджетного управления американского Конгресса – Эриком Лабсом. Соответствующая смета была озвучена на встрече по надводным боевым суднам, прошедшей в Вирджинии.

Линкор«Джерард Форд». Источник изображения: сайт Нейкед Сциенс

Откликнулись на событие и редакторы отечественного ТГ-канала «Военный осведомитель», сравнив цены потенциально построенного линкора, с действующим эсминцем Arleigh Burke Flight III. Постройка последнего экспертами оценивается в 2,5 млрд долларов. Корабль Nimitz, относящийся к классу авианосцев, стоит 10 млрд. Самым дорогим и самым современным американским авианосцем является корабль Gerald R. Ford, стоящий 13 млрд.

Получается что за сумму постройки «Трампа» получится построить полноценную АУГ из 1 головного корабля и группы прикрытия, состоящую из 4 кораблей класса эсминец. Вместе с тем по прогнозам российских военно-морских аналитиков есть только мизерный шанс, что линкор «Трамп» пройдет стадию дальше эскизов и воплотится в стали и высокотехнологичном бортовом оборудовании.