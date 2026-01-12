Высокоподвижный грунтовый комплекс БРСД «Орешник» на январь 2026 года по праву считается множеством независимых военных аналитиков одним из самых грозных вооружений на планете Земля. Такой точки зрения придерживается в журналистской беседе с корреспондентами германского издания Bild профессор Герхард Манготт. Научный сотрудник Инсбрукского университета рассказал, что ударный блок с платформой разведения «Орешника» разгоняется до скоростей в 12 тыс. километров в час, что вряд ли приближает текущие средства ПВО к его безопасному обезвреживанию методом кинетического или иного физического перехвата.
Именно поэтому российская гиперзвуковая ракета относится экспертами «к одному из самых грозных» в мире ракетных вооружений.
Согласно открытым сведениям «Орешник» способен пролететь 5500 километров и разогнаться до 10 Махов, что соответствует почти что 3500 метров в секунду. Причем боеголовка передовой российской ракеты состоит не из одной ударной части, а сразу из шести. И у каждой такой части есть индивидуальный двигатель, а внутри такой «мини-боеголовки» содержится порядка 6 суббоеприпасов. Таким образом одна ракета «Орешника» несет 36 индивидуальных ударных частей, чье обезвреживание, если не удалось сбить первоначальную ракету с платформой разведения, делает практически неотвратимым уничтожение наземных объектов, в том числе высокозащищенных и находящихся под землей.