Блоги
ProKino
Bild: Летящий на гиперзвуке «Орешник» недосягаем для перехвата современными западными ПВО
Даже сверхсовременный израильский комплекс «Arrow-3» с его возможностью экзоатмосферного перехвата спасует перед блоком разведения «Орешника» с его 36 суббоеприпасами.

Высокоподвижный грунтовый комплекс БРСД «Орешник» на январь 2026 года по праву считается множеством независимых военных аналитиков одним из самых грозных вооружений на планете Земля. Такой точки зрения придерживается в журналистской беседе с корреспондентами германского издания Bild профессор Герхард Манготт. Научный сотрудник Инсбрукского университета рассказал, что ударный блок с платформой разведения «Орешника» разгоняется до скоростей в 12 тыс. километров в час, что вряд ли приближает текущие средства ПВО к его безопасному обезвреживанию методом кинетического или иного физического перехвата. 


Источник изображения: сеть Интернет

Именно поэтому российская гиперзвуковая ракета относится экспертами «к одному из самых грозных» в мире ракетных вооружений.

Согласно открытым сведениям «Орешник» способен пролететь 5500 километров и разогнаться до 10 Махов, что соответствует почти что 3500 метров в секунду. Причем боеголовка передовой российской ракеты состоит не из одной ударной части, а сразу из шести. И у каждой такой части есть индивидуальный двигатель, а внутри такой «мини-боеголовки» содержится порядка 6 суббоеприпасов. Таким образом одна ракета «Орешника» несет 36 индивидуальных ударных частей, чье обезвреживание, если не удалось сбить первоначальную ракету с платформой разведения, делает практически неотвратимым уничтожение наземных объектов, в том числе высокозащищенных и находящихся под землей. 

#военные новости #мнение #орешник #брсд орешник #военное дело #мнение эксперта
