Уже как минимум несколько дней российский корабль преследует американская береговая охрана

РФ отправила субмарину и группу военных кораблей для эскорта танкера «Белла 1», отнесенного американским правительством к теневому флоту. Именно это судно ранее Соединенные Штаты при помощи своей береговой охраны пытались захватить, отправившись на рейд к берегам Венесуэлы. И хотя уже прошло несколько дней с первоначальной попытки захвата российского корабля, американские военные не оставляют попыток догнать его уже в водах Атлантики. Такую новость опубликовали в издании The Wall Street Journal (WSJ).

Танкер «Белла 1» на протяжении 14 дней пытался проникнуть через военно-морской заслон Соединенных Штатов и пришвартоваться к одному из портов Венесуэлы для последующей загрузки. Причем экипаж судна на протяжении этих двух недель активно противодействовал всем попыткам американских военных взять его на абордаж и после неудачи американцев отправился в Атлантический океан.

Источник изображения: WSJ

Но Вашингтон не отказался от своих планов и приказал преследовать танкер уже в международных водах.

Отметили зарубежные журналисты и то, что гражданское судно во время движения от берегов Венесуэлы успело перерегистрироваться как российское. Об этом красноречиво говорят смена названия на «Маринеру» и последующее обозначение нарисованным российским флагом.

Ряд источников WSJ рассказали в приватной беседе репортёрам издания, что РФ обратилась к Вашингтону с просьбой отказаться от преследования «Маринеры». Обратили внимание на ситуацию и в МИД РФ, указав, что с «обеспокоенностью»наблюдают за ситуацией, происходящей вокруг судна.

Сейчас корабль движется к югу от Исландии на расстоянии от последней примерно в 300 км по направлению к Северному морю. Одновременно навстречу к «Маринере» выдвинулись подлодка и другие боевые плавсредства, принадлежащие российскому ВМФ.