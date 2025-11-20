Сайт Конференция
Madarator
В Трансильвании обнаружено уникальное захоронение останков динозавров с рекордной плотностью
Для раскопок 800 окаменелостей возрастом 72 млн. лет понадобилось 5 лет

Местный бассейн Хацег и ранее был известен среди ученых, изучающих ископаемых, но относительно свежее открытие заставило специалистов по-приятному волноваться. Ведь обнаруженный археологический периметр K2в себе скрывал максимально плотный участок, в котором на одном квадратном метре «пряталось» более сотни различных окаменелостей. Причем большие кости были столь сгруппированы близко, что как нагромождением данные раскопки никак не назовешь.

Так по данным научного портала Plos One из-за большого объема окаменелостей,продолжительность работ на местности затянулась на долгие 5 лет. За 60 месяцев было извлечено не менее 800 находок, принадлежавших древним черепахам, млекопитающим и конечно различным динозаврам. Почти что тысяча образцов было скомпоновано в условном пространстве площадью не более 5 кв. метров. 


Удалось обнаружить на месте раскопок и титанозавра. На фото скелет последнего, выставленный в качестве экспозиции в Чикагском Музее естественной истории. Источник изображения: naked-science.ru

И как рассказал Габор Ботфалваи, представляющий ученых Университет им. Лоранда Этвеша, сверхбогатый на археологические находки участок был найден в 2019 году. В периметре K2 было обнаружено множество костей древних обитателей планеты Земля, в том числе большого плотоядного динозавра – титанозавра. 


Источник изображения: ПоискНьюс

Раскрыта в публикации и причина такой большой коллекции окаменелостей. Всё дело в том, что находки средним возрастом 72 млн. года «скучковались» на такой небольшой площади из-за субтропического климата, царившего в округе современного Хацега много млн. лет назад. Так тогдашние паводки буквально за секунды затапливали обширные пространства, захватывая собой и динозавров. Дополнительно повышенной концентрации древних ящеров в одном узком пространстве способствовало возможное природное препятствие. 

#венгрия #археология #румыния #динозавры #титанозавр #трансильвания
Источник: journals.plos.org
Сейчас обсуждают

Cowboy Huggies
22:41
Тут не все так просто, как кажется на первый взгляд. Если скорость чтения с ОЗУ медленная, а ядер много, то ядра будут находиться очень часто в состоянии ожидания, пока данные будут считаны с ОЗУ, а...
Hardware Unboxed сравнили игровую производительность систем с DDR4 и DDR5 в 12 актуальных играх
Cowboy Huggies
22:38
Это специально так пишут рекламисты, чтобы наивные читатели продавали DDR4 и покупали у них DDR5. Другого объяснения этому не вижу.
Hardware Unboxed сравнили игровую производительность систем с DDR4 и DDR5 в 12 актуальных играх
valderm
22:25
прихлебало барыго яндекса решил подсуетиться на очередной дошик? ...
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Руслан К
22:09
F-35 выпускается серийно, но зрелой эту конструкцию не назовёшь.
В США началось производство истребителя шестого поколения F-47
Рома Сафин
22:05
Хочу сказать, что на озоне дешевле. И это не реклама, а исключительно личные наблюдения. Охренел ямаркет со своими комиссиями для продавцов.
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
elektrokat
21:21
Жирный Габен хочет дойнуть своих красноглазых фембойчиков, что тут понимать
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
abdulla
21:20
Автор не разобрался. Анбоксед тестировал одноканал против двухканала, вот если бы в тесте было 2х8 против 2х16 - тогда да, 16 против 32 основной мотив. Здесь же он второстепенный.
Использование 16 ГБ ОЗУ вместо 32 ГБ приводит к просадке среднего FPS в 1080p на 12%
Cowboy Huggies
21:18
Вот кто всю оперативную память скупил.
Мошенники используют ИИ для создания мнимых повреждений автомобиля на фото для выплаты по ОСАГО
Тритон
21:00
Британские учёные? Опять? Их даже в анекдотах перестали троллить - надоело за сотню лет.
Астрономы обнаружили неизвестную структуру на самом краю Солнечной системы
NuclearMissionJam
20:56
Спасибо, я старался) 500 это немного, но если цена будет выше, значит мы в принципе не понимаем, чего хотят Valve и зачем им эти машины
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
