Для раскопок 800 окаменелостей возрастом 72 млн. лет понадобилось 5 лет

Местный бассейн Хацег и ранее был известен среди ученых, изучающих ископаемых, но относительно свежее открытие заставило специалистов по-приятному волноваться. Ведь обнаруженный археологический периметр K2в себе скрывал максимально плотный участок, в котором на одном квадратном метре «пряталось» более сотни различных окаменелостей. Причем большие кости были столь сгруппированы близко, что как нагромождением данные раскопки никак не назовешь.

Так по данным научного портала Plos One из-за большого объема окаменелостей,продолжительность работ на местности затянулась на долгие 5 лет. За 60 месяцев было извлечено не менее 800 находок, принадлежавших древним черепахам, млекопитающим и конечно различным динозаврам. Почти что тысяча образцов было скомпоновано в условном пространстве площадью не более 5 кв. метров.





Удалось обнаружить на месте раскопок и титанозавра. На фото скелет последнего, выставленный в качестве экспозиции в Чикагском Музее естественной истории. Источник изображения: naked-science.ru

И как рассказал Габор Ботфалваи, представляющий ученых Университет им. Лоранда Этвеша, сверхбогатый на археологические находки участок был найден в 2019 году. В периметре K2 было обнаружено множество костей древних обитателей планеты Земля, в том числе большого плотоядного динозавра – титанозавра.





Раскрыта в публикации и причина такой большой коллекции окаменелостей. Всё дело в том, что находки средним возрастом 72 млн. года «скучковались» на такой небольшой площади из-за субтропического климата, царившего в округе современного Хацега много млн. лет назад. Так тогдашние паводки буквально за секунды затапливали обширные пространства, захватывая собой и динозавров. Дополнительно повышенной концентрации древних ящеров в одном узком пространстве способствовало возможное природное препятствие.