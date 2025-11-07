Путешествие на планету Генна обещает качественно расширить лор франшизы про космического охотника

Сегодня в мировой прокат вышел фильм «Хищник: Планета смерти». В роли постановщика и сценариста очередной серии фантастического боевика про приключения космического охотника выступил Дэн Трахтенберг, поработавший над сюжетами «Добычи» и мультфильма «Убийца убийц».

Хотя некоторые критики предсказывали свежему кино разочарование у зрителей, последним продолжение понравилось. И даже больше чем профессиональным критикам. Так известный сетевой ресурс Rotten Tomatoes поставил «оценку свежести» в 96% от обычных людей. Тогда как специалисты из кинематографической сферы оценили «Планету смерти» в 86%. На портале IMDbсредняя оценка – 7,6 баллов из 10.

И, как написал пользователь с никнеймом Matt Neglia, новый «Хищник» стал для него, как для зрителя, самой лучшей и приятной неожиданностью из свежих фильмов 2025 года в жанре блокбастер. Зрителю понравились понятная и легкая история и красивая картина, как и обилие яркого визуала.

Источник изображения: soyuz.ru

Зритель Brandon R увидел в «Планете смерти» невероятные экшен-сцены, обильно сдобренные одновременно волнующими и пугающими моментами, а также героев, за которых максимально переживаешь. Не в последнюю очередь помог заслужить фильму высокую оценку и наличествующий в достатке в кадре юмор.

Dmitriy K назвал седьмой фильм франшизы лучшим из всех фильмов про Хищника, который получился удачливей даже классической дилогии и порекомендовал посмотреть его всем фанатам.

Постер к фильму. Источник изображения: vk.com

Отметил наличие «души» в сегодняшней премьере и человек с именем Niclas F, считающий, что блокбастер содержит в себе узнаваемые отсылки к боевикам конца прошлого века. Порадовали Niclas, как и Brandon R, светлые комедийные нотки.

А мы напомним историю. По сюжету предатор Дек высадился на опасной планете Генна в надежде доказать соплеменникам свою состоятельность как полноценного члена клана. И если у Дека всё получится, то в награду, помимо признания, он получит право на личную систему камуфляжа с эффектом невидимости. Но для этого надо победить чрезвычайно сильного монстра под именем Калиск. В этом ему поможет половина синтетика – девушки по имени Тия.