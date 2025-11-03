Перехват запущенных подобным образом «подводных ракет» практически невозможен

Российская армия первой на планете Земля среди всех вооруженных сил планеты получит возможность атаковать ядерными боеприпасами с моря – всё благодаря удачному «гибридному» сочетанию между собой субмарины «Хабаровск» и подводных плавающих установок «Посейдон», указывают журналисты американского специализированного издания Military Watch Magazine. Подразумевается, что запуск управляемого оружия в подводной среде практически не оставляет шансов безопасно обезвредить такой снаряд. Ведь в отличие от крылатых боеприпасов, запускаемых с борта современных подлодок и летящих к цели через воздушные массы, движущийся в морской или океанской толще комплекс практически неудержим.

Предшественник «Хабаровска» – АПЛ «Белгород». Источник изображения: invoen.ru

Репортёры указали, что комплексы «Посейдон» специально созданы для боевой активации своих ударных частей на глубине, после чего наносит дополнительный урон прибрежной инфраструктуре может радиоактивное цунами, от которого практически нет защиты.

Корреспонденты обозначили наличие у российского флота «Посейдона» как одного из показателей, благодаря чему отечественные ядерные силы стратегического уровня являются мировым лидером среди остальных ведущих военных держав.

Предшественником «Посейдона» является проект советской суперторпеды Т-15. Источник изображения: ТАСС

Так в минувшую субботу на территории города Северодвинск на АО ПО «Севмаш» главе отечественного оборонного ведомства Белоусову представили атомную ПЛ «Хабаровск», которую переместили из эллинга.

29 сентября российский президент проинформировал, что специалисты РФ испытали «Посейдон». И как добавил бывший начальник Главштаба ВМФ России Виктор Кравченко, атомная подлодка «Хабаровск» специально построена именно для боевого использования «Посейдона».