На момент релиза новинка победила в номинации "игра года".

Вышла игра The Last of Us: Part 2, занявшая по итогам 2020 года первое место в категории The Game Awards 2020. Теперь узнать историю персонажей Элли и Эбби, как и пройти вместе с двумя главными героями их приключения, можно управляя при помощи стандартных мышки и клавиатуры, спустя 5 лет после первоначального релиза на консолях.

Сюжетная линия продолжения The Last of Us снова сконцентрирована на похождениях Элли и Джоэля. Но теперь Элли стала старше и её стремления опираются не только на желание выжить в эпоху постапокалипсиса, но и сделать так, чтобы события прошлого были максимально отомщены.

Для запуска игры разработчик требует от геймера установленную Win 10 с 16 ГБ оперативной памяти, ЦП Intel Core i3-8100 либо AMD Ryzen 3 1300X. В качестве графических ускорителей необходимы GTX 1650 либо AMD Radeon RX 5500 XT

Программисты продолжения заявили, что команда разработчиков поработала над улучшенной детализацией, внедрила поддержку DLSS, FSR, и не забыла добавить опцию, благодаря которой к ПК можно подключить геймпад.