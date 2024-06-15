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Игроки Destiny 2 и Elden Ring ликуйте: Intel выпускает драйвер с оптимизациями для новых дополнений
Пользователи могут обновить драйверы Intel для своих графических процессоров через Центр обновления Windows или загрузив их с веб-сайта компании

Компания Intel выпустила новый драйвер для своих графических процессоров, который включает оптимизации для предстоящих дополнений Destiny 2: The Final Shape и Elden Ring Shadow of the Erdtree.

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Оптимизации для Destiny 2: The Final Shape

  •  Улучшенная производительность на картах AMD Radeon
  •  Исправлены проблемы со стабильностью на картах NVIDIA GeForce
  •  Устранены проблемы с текстурами на картах Intel Arc

Оптимизации для Elden Ring Shadow of the Erdtree

  •  Увеличена частота кадров на всех картах
  •  Улучшена стабильность на картах AMD Radeon
  •  Исправлены проблемы с вылетами на картах NVIDIA GeForce

Помимо оптимизаций для Destiny 2 и Elden Ring, новый драйвер также включает следующие изменения:

  •  Поддержка новой версии DirectX 12 Ultimate
  •  Улучшения производительности в других играх, таких как Fortnite и PUBG
  •  Исправления различных проблем со стабильностью и производительностью

Пользователи могут обновить драйверы Intel для своих графических процессоров через Центр обновления Windows или загрузив их с веб-сайта Intel.

Новый драйвер Intel обеспечивает улучшенную производительность и стабильность в предстоящих дополнениях Destiny 2: The Final Shape и Elden Ring Shadow of the Erdtree. Геймерам рекомендуется обновить драйверы перед запуском этих дополнений.

#intel #elden ring #destiny 2
Источник: 3dnews.ru
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Intel выпустила драйвер с поддержкой Destiny 2: The Final Shape и Elden Ring Shadow of the Erdtree
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