Пользователи могут обновить драйверы Intel для своих графических процессоров через Центр обновления Windows или загрузив их с веб-сайта компании

Компания Intel выпустила новый драйвер для своих графических процессоров, который включает оптимизации для предстоящих дополнений Destiny 2: The Final Shape и Elden Ring Shadow of the Erdtree.

реклама

Оптимизации для Destiny 2: The Final Shape

Улучшенная производительность на картах AMD Radeon

Исправлены проблемы со стабильностью на картах NVIDIA GeForce

Устранены проблемы с текстурами на картах Intel Arc

Оптимизации для Elden Ring Shadow of the Erdtree

Увеличена частота кадров на всех картах

Улучшена стабильность на картах AMD Radeon

Исправлены проблемы с вылетами на картах NVIDIA GeForce

Помимо оптимизаций для Destiny 2 и Elden Ring, новый драйвер также включает следующие изменения:

Поддержка новой версии DirectX 12 Ultimate

Улучшения производительности в других играх, таких как Fortnite и PUBG

Исправления различных проблем со стабильностью и производительностью

Пользователи могут обновить драйверы Intel для своих графических процессоров через Центр обновления Windows или загрузив их с веб-сайта Intel.

Новый драйвер Intel обеспечивает улучшенную производительность и стабильность в предстоящих дополнениях Destiny 2: The Final Shape и Elden Ring Shadow of the Erdtree. Геймерам рекомендуется обновить драйверы перед запуском этих дополнений.