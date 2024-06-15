Компания Intel выпустила новый драйвер для своих графических процессоров, который включает оптимизации для предстоящих дополнений Destiny 2: The Final Shape и Elden Ring Shadow of the Erdtree.
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Оптимизации для Destiny 2: The Final Shape
- Улучшенная производительность на картах AMD Radeon
- Исправлены проблемы со стабильностью на картах NVIDIA GeForce
- Устранены проблемы с текстурами на картах Intel Arc
Оптимизации для Elden Ring Shadow of the Erdtree
- Увеличена частота кадров на всех картах
- Улучшена стабильность на картах AMD Radeon
- Исправлены проблемы с вылетами на картах NVIDIA GeForce
Помимо оптимизаций для Destiny 2 и Elden Ring, новый драйвер также включает следующие изменения:
- Поддержка новой версии DirectX 12 Ultimate
- Улучшения производительности в других играх, таких как Fortnite и PUBG
- Исправления различных проблем со стабильностью и производительностью
Пользователи могут обновить драйверы Intel для своих графических процессоров через Центр обновления Windows или загрузив их с веб-сайта Intel.
Новый драйвер Intel обеспечивает улучшенную производительность и стабильность в предстоящих дополнениях Destiny 2: The Final Shape и Elden Ring Shadow of the Erdtree. Геймерам рекомендуется обновить драйверы перед запуском этих дополнений.