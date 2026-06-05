Вот уже три года идёт разработка смартфона Hisense A10 с редчайшим E-Ink экраном. Наконец был показал тизер и некоторые технические особенности будущей новинки.

Компания Hisense анонсировала скорый выпуск нового смартфона с экраном на электронных чернилах, представив первый тизер модели A10. Таким образом производитель подтверждает возвращение в нишу устройств с E-Ink-дисплеями после нескольких лет отсутствия.

Источник изображения: Hisense A9. Фото Hisense/gizmochina

В опубликованном тизере говорится, что разработка новинки велась на протяжении трёх лет. Также компания акцентирует внимание на более тонком корпусе по сравнению с предыдущими поколениями устройств. При этом характеристики и внешний вид смартфона пока официально не раскрываются.

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Ожидается, что Hisense A10 станет наследником модели A9, представленной в 2022 году. Этот смартфон оснащался 6,1-дюймовым экраном E-Ink с плотностью пикселей 300 ppi и был ориентирован прежде всего на любителей чтения и работы с текстовыми документами.

Согласно предварительной информации из неофициальных источников, новый аппарат может получить 7-дюймовый дисплей Carta 1300, процессор Snapdragon, 6 ГБ оперативной памяти и накопитель объёмом 128 ГБ. Также сообщается о батарее ёмкостью 4500 мА·ч.

E-Ink Carta 1300 — это монохромное поколение технологии электронных чернил. По сравнению с предшественником (Carta 1200), она предлагает улучшенное время отклика страниц на 25%.

Выход подобных смартфонов даст начало новому классу гаджетов, применяемых в качестве читалок и электронных учебников в школах и вузах. Вероятно топовые модели получат цветной E-Ink экран, а бюджетные модели монохромный.

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