Обсуждение будущего PlayStation усилилось после недавних решений Sony, связанных с физическими носителями. На этом фоне новый опрос показал заметное изменение настроений среди поклонников консоли.
Изображение: Notebookcheck
Согласно опросу Push Square, в котором приняли участие более 6,5 тысячи читателей, 45% владельцев PlayStation серьезно рассматривают переход на игровые ПК. По данным Notebookcheck, интерес к такому шагу резко вырос после заявления Sony о планах прекратить выпуск физических версий игр.
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Среди причин участники называют сокращение числа эксклюзивов, рост цен на консоли и игры, а также более широкие возможности, которые предлагает ПК. Для многих пользователей важным фактором остаётся возможность покупать игры в разных цифровых магазинах и свободнее выбирать оборудование. Notebookcheck отмечает, что результаты отражают мнение аудитории Push Square и не являются репрезентативными для всех владельцев PlayStation.