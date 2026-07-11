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Global_Chronicles
Почти половина поклонников PlayStation задумалась о переходе на ПК
Опрос среди читателей Push Square показал, что многие владельцы PlayStation готовы перейти на ПК. Одной из главных причин называют отказ Sony от физических копий игр.
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Обсуждение будущего PlayStation усилилось после недавних решений Sony, связанных с физическими носителями. На этом фоне новый опрос показал заметное изменение настроений среди поклонников консоли.

Изображение: Notebookcheck

Согласно опросу Push Square, в котором приняли участие более 6,5 тысячи читателей, 45% владельцев PlayStation серьезно рассматривают переход на игровые ПК. По данным Notebookcheck, интерес к такому шагу резко вырос после заявления Sony о планах прекратить выпуск физических версий игр.

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Среди причин участники называют сокращение числа эксклюзивов, рост цен на консоли и игры, а также более широкие возможности, которые предлагает ПК. Для многих пользователей важным фактором остаётся возможность покупать игры в разных цифровых магазинах и свободнее выбирать оборудование. Notebookcheck отмечает, что результаты отражают мнение аудитории Push Square и не являются репрезентативными для всех владельцев PlayStation.

#sony #steam #playstation #игровые консоли #пк #push square
Источник: notebookcheck.net
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