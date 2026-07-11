Опрос среди читателей Push Square показал, что многие владельцы PlayStation готовы перейти на ПК. Одной из главных причин называют отказ Sony от физических копий игр.

Обсуждение будущего PlayStation усилилось после недавних решений Sony, связанных с физическими носителями. На этом фоне новый опрос показал заметное изменение настроений среди поклонников консоли.

Изображение: Notebookcheck

Согласно опросу Push Square, в котором приняли участие более 6,5 тысячи читателей, 45% владельцев PlayStation серьезно рассматривают переход на игровые ПК. По данным Notebookcheck, интерес к такому шагу резко вырос после заявления Sony о планах прекратить выпуск физических версий игр.



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Среди причин участники называют сокращение числа эксклюзивов, рост цен на консоли и игры, а также более широкие возможности, которые предлагает ПК. Для многих пользователей важным фактором остаётся возможность покупать игры в разных цифровых магазинах и свободнее выбирать оборудование. Notebookcheck отмечает, что результаты отражают мнение аудитории Push Square и не являются репрезентативными для всех владельцев PlayStation.