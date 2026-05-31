Pitfalls
Компания Gigabyte внедряет технологию оптимизации оперативной памяти D5 Single Boost
Gigabyte анонсировала технологию оптимизации памяти D5 Single Boost. Она позволяет одноканальной оперативной памяти DDR5 автоматически разгоняться до 8400 МТ/с, приближая её пропускную способность к двухканальной.
На днях компания Gigabyte представила технологию D5 Single Boost, совместимую с материнскими платами Gigabyte Intel Z890/B860. Теперь одноканальная оперативная память DDR5 в автоматическом режиме разгоняется до 8400 МТ/с, при этом её пропускная способность почти догоняет двухканальную.

Источник изображения: Gigabyte через ithome

В условиях кризиса памяти это революционное решение. Поскольку оно позволяет собирать игровые конфигурации начального и среднего уровня на одном модуле оперативной памяти. Один модуль на 32 ГБ обычно стоит дешевле двух на 16 ГБ, ввиду меньшего расхода элементной базы и текстолита. А при использовании двух планок памяти, можно выжать максимум из встроенной графики, которая берёт память из оперативной. А также ускоряется общая производительность всей системы.

Единственным минусом стало требование совместимого оборудования, на сегодня это материнские платы Gigabyte Intel Z890/B860, а модули памяти DDR5 должны быть на базе чипа SK Hynix M-Die.

Сообщается, что после установки совместимого модуля памяти DDR5 система автоматически обнаружит, проверит и активирует оптимизацию разгона. При этом ручная настройка пользователем не требуется. После этого адаптивный механизм настройки BIOS самостоятельно настроит установленный модуль, установив точные корректировки таймингов и напряжения, в зависимости от используемого чипа. Это обеспечивает стабильную пиковую производительность при каждой загрузке операционной системы.

Сама же компания Gigabyte завила, что технология D5 Single Boost увеличивает FPS в играх класса AAA до 10%. Также уменьшается время загрузки локаций в офлайн играх и улучшается общая отзывчивость в киберспортивных дисциплинах.

#intel #gigabyte #ddr5 #оперативная память #память #разгон #материнская плата #d5 single boost
Источник: ithome.com
