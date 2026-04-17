Россия не отстаёт от остального мира в плане развития искусственного интеллекта. Так стало известно о готовности к внедрению в вузах ИИ-помощника «ЛаньGPT».

Недавно стало известно, что уже в 2027 году до 100 российских вузов будут подключены к «ЛаньGPT», ставшему первым российским искусственным интеллектом для высшего образования. Лань — российский разработчик образовательных IT-решений из Санкт-Петербурга. Его проект завершил пилотное внедрение и в следующем году будет готов к полноценному внедрению в вузы России. Эту новость сообщила пресс-служба компании «Лань». Также известно, что вся инфраструктура «ЛаньGPT» находится исключительно на отечественных серверах на территории России. А значит ей не страшны санкции и её проще оборонять от хакерских атак.

Источник изображения: ChatGPT

Нейросеть «ЛаньGPT» была обучена на миллионах проверенных научных публикаций и материалов электронных библиотек. На сегодняшний день, она уже была протестирована в двадцати университетах России различного образовательного направления. Во время пилотного тестирования сервис успешно обработал более 37 000 запросов от 6,5 тысяч студентов и преподавателей. Система не обращается к внешнему интернету, что минимизирует риски «галлюцинаций» и обеспечивает достоверность.

Результаты исследования показали интересную статистику. Самыми востребованными оказались поиск и изучение проверенных источников (которые применили 75% респондентов), на втором месте оказались инструменты анализа и систематизации знаний (ими воспользовались 61% пользователей).

Генерального директор компании «Лань» Александр Никифоров рассказал о ведущихся переговорах на подключение 10 вузов. Уже в следующем полугодии сервис сможет обслуживать уже до 30 учебных заведений, а в 2027 году планируется масштабирование до 100 вузов.

Флагманским продуктом компании стала электронная библиотека «Лань», разработанная и развиваемая благодаря 30-летнему опыту издания специализированной учебной литературы.

ЭБС Лань специализируется на предоставлении доступа учебным заведениям к электронным версиям книг и журналов. С ней сотрудничают ведущие издательства учебной, научной, профессиональной литературы и периодики по различным направлениям.

ЭБС Лань запущена в 2010 году, а уже в 2017 зарегистрирована в Реестре российского программного обеспечения (Реестровая запись № 3798). В 2013 году ресурс становится лидером среди электронных библиотек и наиболее востребованной библиотечной платформой в российских вузах по версии журнала «Университетская КНИГА».

