На днях прошла премьера нового смартфона Samsung Galaxy A57 5G. Вскоре его разобрали, дав 9 из 10 баллов за отличную ремонтопригодность.

Смартфон Samsung Galaxy A57 5G только недавно презентовали, но на YouTube-канале PBKreviewsу уже успели провести его разборку, присудив 9 баллов из 10 за хорошую ремонтопригодность. Учитывая грядущий сбор на электронику, возможность её ремонта вернула свою актуальность.

Напомним его технические характеристики. У Samsung Galaxy A57 5G установлен однокристальный процессор Exynos 1680 (техпроцесс 4 нм) с графикой Xclipse 550 на архитектуре AMD RDNA 3. Его испарительная камера увеличилась на 13%, что улучшило охлаждение. Гаджет имеет металлическую рамку для повышения жёсткости конструкции и защиту IP68. У его предшественника Samsung Galaxy A56 была IP67. Аппарат получил 120-герцовый Super AMOLED экран диагональю 6,7-дюймов, разрешением Full HD+. Ёмкость аккумулятора 5000 мАч, на сегодня это средний показатель, как и мощность проводной зарядки составившей 45 Вт. За полчаса батарея способна зарядиться до 60%.

Основная камера 50 Мп, фронтальная 12 Мп, сверхширокоугольный объектив также 12 Мп, а для макросъемки 5 Мп. Galaxy A57 5G имеет несколько ИИ-функций, например, расширенная работа Best Face, автоматическая нарезка видео Auto Trim, улучшенный Object Eraser и возможность расшифровывать голосовые записи. Оболочка One UI 8.5 на основе Android 16 будет получать обновления целых 6 лет.

Источник изображения: PBKreviews

Аппарат получил продуманную конструкцию. Для его разборки сначала прогревается и снимается задняя крышка, затем откручиваются винты, которые удерживают внутреннюю рамку. Компоновка оказалась классическая — сверху расположилась материнская плата, а львиную долю внутреннего пространства корпуса занял внушительный по габаритам аккумулятор.

По сравнению с предшественниками, изменился способ крепления батареи, которая держится на вытяжных клеевых лентах. Это упрощает её извлечение для ремонта или замены. Также увеличился размер испарительной камеры, которая расположилась под аккумулятором (поскольку он и процессор нагреваются больше всего) и стала заметно крупнее, чем у предыдущих моделей данной серии.

Ремонтопригодность новинки составила 9 баллов из 10, что считается высоким результатом для современного смартфона. Аналогичным результатом при разборке смог порадовать и Samsung Galaxy S26.

