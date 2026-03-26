Pitfalls
Ремонтопригодность Samsung Galaxy A57 5G составляет 9 баллов из 10
На днях прошла премьера нового смартфона Samsung Galaxy A57 5G. Вскоре его разобрали, дав 9 из 10 баллов за отличную ремонтопригодность.

Смартфон Samsung Galaxy A57 5G только недавно презентовали, но на YouTube-канале PBKreviewsу уже успели провести его разборку, присудив 9 баллов из 10 за хорошую ремонтопригодность. Учитывая грядущий сбор на электронику, возможность её ремонта вернула свою актуальность.

Напомним его технические характеристики. У Samsung Galaxy A57 5G установлен однокристальный процессор Exynos 1680 (техпроцесс 4 нм) с графикой Xclipse 550 на архитектуре AMD RDNA 3. Его испарительная камера увеличилась на 13%, что улучшило охлаждение. Гаджет имеет металлическую рамку для повышения жёсткости конструкции и защиту IP68. У его предшественника Samsung Galaxy A56 была IP67. Аппарат получил 120-герцовый Super AMOLED экран диагональю 6,7-дюймов, разрешением Full HD+. Ёмкость аккумулятора 5000 мАч, на сегодня это средний показатель, как и мощность проводной зарядки составившей 45 Вт. За полчаса батарея способна зарядиться до 60%.

Основная камера 50 Мп, фронтальная 12 Мп, сверхширокоугольный объектив также 12 Мп, а для макросъемки 5 Мп. Galaxy A57 5G имеет несколько ИИ-функций, например, расширенная работа Best Face, автоматическая нарезка видео Auto Trim, улучшенный Object Eraser и возможность расшифровывать голосовые записи. Оболочка One UI 8.5 на основе Android 16 будет получать обновления целых 6 лет.

Источник изображения: PBKreviews

Аппарат получил продуманную конструкцию. Для его разборки сначала прогревается и снимается задняя крышка, затем откручиваются винты, которые удерживают внутреннюю рамку. Компоновка оказалась классическая — сверху расположилась материнская плата, а львиную долю внутреннего пространства корпуса занял внушительный по габаритам аккумулятор.

По сравнению с предшественниками, изменился способ крепления батареи, которая держится на вытяжных клеевых лентах. Это упрощает её извлечение для ремонта или замены. Также увеличился размер испарительной камеры, которая расположилась под аккумулятором (поскольку он и процессор нагреваются больше всего) и стала заметно крупнее, чем у предыдущих моделей данной серии.

Ремонтопригодность новинки составила 9 баллов из 10, что считается высоким результатом для современного смартфона. Аналогичным результатом при разборке смог порадовать и Samsung Galaxy S26.

Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).

#samsung #смартфон #youtube #телефон #samsung galaxy #ремонтопригодность
Источник: gizmochina.com
Популярные новости

Nvidia выпускает драйвер GeForce Game Ready 595.97 WHQL с исправлениями для ряда игр
+
Счастливчик нашёл на улице ПК на Ryzen Threadripper 2920X с 64 ГБ ОЗУ и SSD Samsung на 1 ТБ
14
Газотурбинные двигатели ГТД-6РМ превысили рубеж в 5 миллионов часов промышленной эксплуатации
+
Colorful представила материнскую плату с 50-контактным разъёмом для бескабельного питания
1
ASUS готовит масштабное повышение цен на ПК из-за дефицита памяти
+
NVIDIA выпустила графический драйвер GeForce Game Ready 595.97 WHQL с новыми исправлениями
+
Ученые нашли возможную причину ускорения вращения Марса
+
Microsoft удалила возможность редактирования реестра для повышения скорости SSD NVMe
+
Фермерская семья из США отклонила предложение в $26 миллионов за 242 гектара своей земли под ЦОД
+
Warner Bros анонсировала фильм по «Властелину колец» – «Тень прошлого»
+
В Челябинске наладили серийное производство отечественных снегоуплотнительных машин
1
LG выпустила первый в мире ЖК-дисплей для ноутбуков с возможностью понижения частоты до 1 Гц
+
Росавиация: Россия научилась создавать самолёты в два раза быстрее Boeing и Airbus
4
Цены на процессоры для ПК могут вырасти на 10-15% из-за дефицита производственных мощностей
2
Звук от запуска лунной миссии Artemis II можно будет услышать на расстоянии более 70 километров
3
Wilson Benesch представила проигрыватель виниловых пластинок Greenwich начального уровня за $130000
2
Минпромторг допустил к работе в такси ещё четыре выпускаемые в России модели автомобилей
+
Производитель лёгких самолётов ЛМС-901 «Байкал» построит новый литейный цех
+
Первые 16 серийных спутников российского аналога Starlink выведены на орбиту
3
Игру Crimson Desert менее чем за неделю купили 3 млн раз
1

Популярные статьи

12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows
25
Sony PlayStation 3 – двадцать лет официальной поддержки и народной любви
4
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GLS PCIE5
2

Сейчас обсуждают

si-cat
14:45
Скорее не сколько, а чего :))
12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows
si-cat
14:42
Штобы пИсать: " А почему у меня цыфирьки не как у других???" 🤣
12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows
Waramagedon
14:26
с чего им закрываться? или боишься голливудскую русалочку с гей-негром не посмотришь? ))) Голливуд уже особо толкового не снимает, 95% мусор.
Президент РФ Владимир Путин поручил ускорить квотирование иностранных фильмов в российском прокате
Waramagedon
14:20
минусологи, объясните зачем простому юзеру иметь в компе аида, кпу, ГПУ если он не ковыряется в железе и не занимается ремонтами с разгонами? ))) большинство пользователей именно такие.
12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows
leonid26
14:06
скоро значит закроются кинотеатры
Президент РФ Владимир Путин поручил ускорить квотирование иностранных фильмов в российском прокате
Китя.
13:41
Это еще ромашки. вот гляньте видос на помойке нашли кучу новых айфонов. https://rutube.ru/video/db7ff272e536a40832d5ea8db06ee40e/
Счастливчик нашёл на улице ПК на Ryzen Threadripper 2920X с 64 ГБ ОЗУ и SSD Samsung на 1 ТБ
usr721
13:07
Если удосужиться посмотреть, пред обзор БП от автора был 2 дня назад.
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GLS PCIE5
Андрей Попов
13:01
На большее передёрнуть не смог?
DLSS 5.0 от NVIDIA — инновации есть, но для геймеров они не принесут ощутимой пользы
asdf2026
12:50
Ну и дурка
Представлен концептуальный компьютер BTF 3.0 с бескабельным питанием компонентов
asdf2026
12:49
> в рамках этого стандарта используется одно аккуратное и удобное соединение для подключения к материнской плате разъёмов передней панели корпуса Неужели созрели наконец-то. Не прошло и 20-ти лет. А ...
Colorful представила материнскую плату с 50-контактным разъёмом для бескабельного питания
