В этом году компания Valve сумела наделать шуму в интернете. Анонс новых Steam Machine поднял огромную волну интереса, которая не спадает до сих пор. Добавьте сюда ажиотаж вокруг возможного анонса Half-Life 3, и можно смело говорить, что год прошел под знаком Valve.

Я же в этом году каждый раз, запуская Steam, искренне надеялся, что Valve не сделает ничего такого, что сломает прежний уклад вещей в Steam. Но мои надежды были напрасными. В этом году в Steam изменилось многое, и далеко не всё в лучшую сторону. Кроме того, появился риск вообще не попасть в свой аккаунт. И этой осенью он усилился. Что именно изменилось и какая проблема нависла над многими пользователями Steam? Я расскажу в этом блоге.

Предисловие

Steam — это не просто магазин игр. Это место, которое живет по законам рынка. Рынка, который создали сами геймеры. Торговая площадка Steam помогает геймерам экономить свои деньги и покупать игры за счет перепродажи предметов. А кто-то и вовсе полностью обеспечивает свои расходы за счет торговой площадки. Крупные распродажи — один из важнейших драйверов развития как торговой площадки, так и Steam в целом.

Симбиоз торговой площадки и привычного всем графика распродаж творил чудеса. Те, кто не мог позволить себе игры, теперь могли купить себе почти всё. Нужно было только грамотно распределять ресурсы, уметь их продать, обменять или держать до лучших времен. Людей, что продают и обменивают предметы с целью выгоды в Steam, называют трейдерами. В каком-то смысле любой игрок, что продавал или обменивал предметы с целью накопить на игру, может считаться трейдером. Но в этом году всё пошло наперекосяк. И началось всё новой осенней распродажи.

Перенос осенней распродажи

Осенняя распродажа Steam всегда проходила в ноябре. За окном мог лежать снег, а на иллюстрациях распродажи шел листопад. Маскоты Steam прыгали в кучи листьев, гуляли под дождем и отправлялись в турпоходы. Приурочена распродажа была к Черной пятнице. Причём проходила она через двадцать дней после хэллоуинской распродажи. А ещё через двадцать дней начиналась большая зимняя распродажа.

Три распродажи подряд с небольшим интервалом стали абсолютной нормой. Все, кто копил деньги на игры с помощью торговой площадки и обменов, к этому привыкли. К началу хэллоуинской распродажи всё, что можно было выгодно продать, уже было продано. И на счете пользователя в Steam лежала неплохая сумма.

Но в этом году распродажу перенесли в конец сентября. Подобный опыт у Valve уже был – летнюю распродажу в начале прошлого десятилетия тоже перенесли в конец июня, хотя раньше она проходила в июле. И опыт был удачный.

Старая иллюстрация с осенней распродажи. Маскоты Steam развлекаются

Но с осенней вышел промах. Во-первых, её буквально никто не ждал. Трейдеры не были готовы к ней, обычные пользователи с удивлением узнавали, что она началась. По ценам она тоже была неинтересной. Схема покупок на трех распродажах сразу рухнула, поскольку между ними был большой промежуток, а торговая площадка на три месяца становилась невыгодной из-за падения цен.

Напоминаю, что распродажи такого масштаба, как осенняя, снижают цены на торговой площадке. А если учесть, что в октябре обвалился рынок Counter-Strike 2 (об этом позже) и потянул за собой все остальные рынки, нет ничего удивительного, что многие трейдеры не смогли ничего накопить ни к Хэллоуину, ни к сегодняшнему дню. Более того, Valve устроила ещё одну распродажу вместо осенней. Она называется «Черная пятница», и у нее даже иллюстраций нет. Шило на мыло, как говорится. При этом никаких дополнительных активностей на распродаже не было.

В итоге распродажа получилась скучной, прошла не вовремя, а торговая площадка уже в октябре была не лучшим местом, чтобы продавать что-то. Но это было только началом.

Обвал рынка Counter Strike 2 Некогда дешёвый скин стал очень дорогим

Эту тему прекрасно осветили многие блогеры, но я попробую описать произошедшее со стороны простого игрока. 23 октября в Counter Strike 2 выходит очень крутое обновление с новым режимом Retakes, напоминающим рогалик. Наконец-то в игре появился новый режим, и в нем не было фарм-ботов.

Но внимание сообщества устремлено к новым возможностям крафта. Теперь за пять редких скинов качества «тайное» можно выковать нож или перчатки. Ножи и перчатки – крайне редкие, дорогие и желанные предметы в игре. Их цены огромны, и обычный игрок может лишь мечтать о том, чтобы владеть ими.

А вот оружие качества «тайное» было вполне доступным для любого игрока. И порадовать себя можно было как просто продавая кейсы, выпадающие из игры, так и понемногу откладывая деньги. К примеру, потрясающий скин Neon Rider на MAC-10 стоил меньше тысячи рублей. А анимешный скин «Темукау» – меньше двух. Их часто покупали в качестве универсального подарка друзьям.

Neon Rider был хорошим и универсальным подарком, но сейчас он стоит очень дорого

После того как игроки стали скупать скины, чтобы сковать ножи и перчатки, их цены поползли вверх. Чтобы купить скины, пользователи продавали всё, что под руку попадет. Кейсы, другие скины, предметы из других игр. В итоге цены упали даже на предметы многих игр. Пользователи, которые копили себе деньги на игры с помощью продажи кейсов и предметов, ощутили сильный недобор. Ещё бы – продажа кейсов фактически потеряла смысл, многие упали в цене на 50% процентов.

В итоге прошло больше месяца, а цены на многие предметы так и остались на низком уровне. В выигрыше оказались лишь владельцы дорогих скинов. Ножей больше не стало, да и цены на них не особо изменились – для простого игрока это всё ещё роскошь. Получить заветный нож смогли те, кто сразу купил дешёвых скинов и сковал себе заветный нож. Либо купил ножи в момент, когда цены на них упали. А цены на скины качества «тайное» поднялись настолько, что они перестали быть доступны обычным игрокам.

Зачем был такой сомнительный апдейт – непонятно. Да, Valve заработали на комиссии. Но много ли? Теперь, когда многие красивые скины стали труднодоступны, некоторые игроки просто уйдут из игры. А трейдеры, что потеряли огромные прибыли, будут меньше тратить. Я решил просто купить ключи нужных игр на сторонних площадках, а не в Steam. Потому что продавать мой небольшой запас кейсов и предметов сейчас нет смысла. Они мало стоят и ничего не принесут.

Повышение минимальной цены предметов на торговой площадке Steam

Но если проблемы рынка Counter Strike 2 остаются локальными и лишь в редких случаях касаются остальных игр и их экономики, то другое обновление этого года стало неприятным сюрпризом для куда большего числа пользователей. Особенно это заметили жители некоторых стран.

Ещё недавно вещи можно было покупать за копейки в буквальном смысле

Valve повысила минимальную стоимость предметов на торговой площадке Steam в регионах. В России она равна 2 рублям 31 копейке. При этом большую часть этой цены забирают себе разработчик игры и Valve, продавец же получает остаток. В России это 0,77 копеек. А барский кусок в виде 1,54 рубля забирают разработчики и Valve. Честно ли это? Конечно нет. В других регионах всё ещё хуже. Кроме того, с предметов более дорогих эта комиссия тоже взимается, что делает прибыль с карточек ценой в 3-4 рубля незначительной.

А всё потому, что Valve убрала региональную комиссию и поставила одну единую на весь мир. Комиссия в размере трех центов совершенно незначительна в долларовой и еврозонах, но крайне весома для Steam-рынков других государств. Казахстана, Венесуэлы, Бразилии и прочих.

Сказать, что это катастрофа, не сказать ничего. Весь рынок доступных предметов отныне мертв. Купить мешок всяких приколов за десять рублей больше нельзя. Конвертировать предметы одной игры в предметы другой тоже. А ведь как классно было продавать предметы Don't Starve Together и покупать на них наклейки Counter Strike 2 по 15-20 копеек. Теперь такого не будет. По сути, Valve нашли способ делать деньги из воздуха. Продавец предмета получает меньше половины того, что платит покупатель. Да, для Valve это копейки, и, вероятно, деньги идут на обслуживание торговой площадки. Но это не отменяет того факта, что теперь покупатели должны платить абсурдно высокую цену за предметы, у которых нет никакого торгового потенциала.

Знаете, как отреагировали на это пользователи? Никак. Кроме нескольких постов, шума не было. А ведь теперь, чтобы просто купить сто дешевых наклеек в Counter Strike 2, придется потратить 231 рубль, а не 23 рубля и 10 копеек. А билеты Killing Floor 2 подорожали так сильно, что крафтить из них что-то больше не имеет смысла.

Обратите внимание на число лотов, выставленных по минимальной цене. Это очень длинная очередь

На данный момент на торговой площадке образовались чудовищные очереди из дешевых предметов. Покупать их никто не спешит, потому что они не востребованы, а покупательская способность упала. Те, кому они были очень нужны, просто не могут их себе позволить.

Семь тысяч туфель из Don't Starve Together — хороший тому пример. Стоили они копейки, быстро продавались, и продавцы могли снизить цену, чтобы быстрее их продать. А потом конвертировать незначительную прибыль во что-то более ценное. Например, ящики Team Fortress 2 или наклейки. Сейчас о подобном можно только мечтать. Рынок дешевых предметов мертв. И вероятность, что он перестроится и создаст новые нормы цен, крайне мала.

Ничего общего с той Valve, что я знаю, этот ход иметь не мог. Раньше компания поэтапно вводила региональные цены на всё. Но, похоже, эти времена прошли. Или не прошли? Возможно, что единый рынок предметов нужен Valve для создания какой-то системы крафта, аналогичной системе самоцветов. И высокая комиссия перестанет быть проблемой после её ввода. Но это лишь мое предположение. Пока что ситуация на торговой площадке ужасна.

Новое меню магазина



Дизайн Steam был одной из вещей, что сделал меня его огромным почитателем. Лаконичный, но очень удобный, он без труда помогал найти нужные страницы, игры и настройки. Но с каждым годом Valve его меняли, делая хуже. Что-то было ужасным, что-то нет. Во время появления кураторов главную страницу передали так, что заходить на неё не хотелось. Весь уют, весь приятный дизайн был потерян.

Одной из самых крутых вещей в дизайне Steam было меню магазина. Даже после того, как дизайн главной страницы был изменен, оно осталось прежним. Небольшая полоса с окном поиска, категориями и вишлистом, что находился над ней. Кликни на раздел и сразу видишь огромный список категорий товаров магазина. Удобно, просто, понятно. Меню всегда висело перед иллюстрациями распродаж и баннерами. Ты всегда знал, куда жать, чтобы что-нибудь найти.

Старое меню магазина. Удобство и простота

Но в этом году Valve меню магазина обновили. Теперь меню расположено в самом верху страницы и доступно на других страницах магазина. Оно стало очень простым и неудобным. Вместо пунктов со списками – плитки. Понять, где находятся демо-версии, к примеру, стало сложнее. Вместо быстрого поиска – предложение популярных игр. Вы можете набрать в поиске название нужной вам игры, а Steam внизу будет показывать вам несколько игр, которые сейчас ищут другие пользователи. При этом ищет игры поиск очень плохо.

К примеру, я хочу найти игру You and Me and Her: A Love Story. Названия я помню плохо и набираю в окне поиска слова Me и Her. Поиск выдает мне кучу игр, но нужная мне занимает лишь 16 место в списке. Неужели найти такую известную игру так сложно? В итоге новое меню Steam плохо ищет игры, в его пунктах сложно найти нужный раздел и визуально оно выглядит скучно.

Устаревание Steam Desktop Authenticator

Есть и ещё одно событие, из-за которого 2025 год можно считать худшим в истории Steam. К Valve прямого отношения оно не имеет. Когда 10 лет назад Valve запустили свое мобильное приложение, оно вызвало панику у пользователей. Смартфоны были не у всех, и из-за отсутствия приложения удобство использования Steam заметно снижалось. К примеру, без него на торговой площадке вводились ограничения на продажу предметов.

Разработчик с ником Jessecar96 создал программу Steam Desktop Authenticator, которая выступала эмулятором мобильного приложения на ПК. Смартфон больше был не нужен. Программа обрела огромную популярность из-за простоты, удобства и бесплатности.

Но в 2024 году программа перестала обновляться. Думаю, как только Valve изменят что-нибудь в своей системе, Steam Desktop Authenticator окончательно превратится в тыкву. Будет ли Jessecar96 что-то обновлять — неизвестно. Он ничего никому не должен. Но если приложение устареет, огромная аудитория его пользователей рискует потерять не только свои вещи, но и доступ к аккаунтам. И в 2025 году осознать это смогли даже те, кто раньше не обращал внимание на проблему. Последний раз программа обновлялась в октябре 2024 года.

Альтернатив у приложения нет. Официальное приложение Steam неудобное и требует смартфона. А другие программы для ПК сложны в использовании. При этом уже сейчас Steam Desktop Authenticator работает плохо, и подтверждение продажи предметов затягивается надолго из-за постоянного обновления страницы.

Оформление и содержание распродаж

Наконец, распродажи 2025 года ничем не запомнились. Иллюстрации, созданные художником Тимом Пикоком, вышли скучными и неинтересными. Никаких мини-игр, событий или дополнительных активностей не было. По скидкам тоже ничего интересного.

Важно отметить, Тим Пикок невероятно талантливый художник с интересным стилем. Но почему-то иллюстрации распродаж получились у него не запоминающимися. Содержание рисунков совершенно не вписывается в темы распродаж. Все рисунки этого года посвящены группе исследователей, которые изучают таинственную планету. На летней распродаже они видели церемонию с каким-то ангелом. На осенней был показан домик с котлом, который идеально подошел бы хэллоуинской распродаже. Что будет на зимней, неизвестно, но я не жду сюрпризов.

Хэллоуинская распродажа тоже не выделялась ничем. Был снова запущен фестиваль «Страхи в Steam». Но что было на его иллюстрации? Я не помню. Зато хорошо помню иллюстрации прошлых распродаж. Особенно запомнились рисунки с маскотами и замок, который можно было вращать.

Те ли это распродажи, что всегда так ждали пользователи? Конечно нет. У Valve есть возможность делать что-то невероятно крутое и запоминающееся. Но они упростили подход к распродажам по максимуму.

Полуночный итог

2025 год — это год, который я как геймер вспоминать не буду. Мне часто приходилось лезть в кошелек, я больше не могу покупать дешевые предметы, как раньше, мой небольшой инвентарь обесценился, а скины, что я планировал купить себе на день рождения и в подарок друзьям, стоят очень дорого. Да и распродажи особо не радовали. И это не только мое мнение. Многие мои друзья и знакомые, трейдеры, с которыми я общаюсь, думают так же. Я очень люблю Steam и всё, что с ним связано. Но в этом году я очень сильно в нём разочаровался.