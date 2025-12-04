Среди убранных из продажи игр серии System Shock, Blood, Turok, RollerCoaster Tycoon и множество старых игр компании Atari. А также игры компаний Infogrames и Digital Eclipse

Пользователи Steam обнаружили, что игры издателя Atari и принадлежащих ему компаний пропали из российского Steam. Atari владеет большим каталогом игр, среди которых есть как новинки, так и старые игры, многие из которых выходили в 80-е годы на консолях. Поэтому исчезновение такого списка игр сразу стало заметным.

Из российского Steam пропали игры серии RollerCoaster Tycoon, System Shock, Yars Revenge, Haunted House и многие другие. Из игр Nightdive Studios были убраны System Shock, Blood, Turok, The Thing и множество других обновленных версий классических игр. Аркады и сборники от компании Digital Eclipse тоже исчезли из магазина. Среди них можно выделить сборник Atari 50, представляющий собой интерактивный музей старых игр. Игры компании Infogrames, среди которых Surgeon Simulator 2, тоже стали недоступны.

Если зайти на страницы издателей Steam, можно увидеть пустые страницы без игр, либо небольшой список демо-версий. Часть игр Nightdive Studios осталась в продаже, преимущественно это детские игры и инди-проекты. Стоит заметить, что до недавнего времени игры Atari и компаний, которыми издательство владеет, продавались в российском Steam без ограничений. Компания даже выставила на продажу несколько игр Ubisoft, которые ранее были убраны из русского Steam французским издателем. Но 19 ноября состоялся релиз дополнения Namco Legendary Pack для сборника Atari 50, и в России это дополнение было недоступно для покупки.

Теперь издатель убрал большую часть игр из российского региона не сообщая причин. При этом, в GOG игры компании ещё продаются в рублях. Из Epic Games Store игры пропали частично. К примеру, там можно купить Breakout: Recharged, но System Shock из продажи убрали. Причина данного решения издателя неизвестна. В сообществах игр в Steam нет записей о данном решении. Официальных заявлений от Atari не последовало.