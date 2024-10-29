Хотя игры и дополнения про Хэллоуин появились не вчера и широко известны геймерам, хэллоуинские события в играх современных явление новое и плохо изученное. Хэллоуинское событие в игре это обновление, которое приходит в игру осенью и приносит контент, посвященный хэллоуинской тематике. Различные наряды, тыквы, тематические карты, новые режимы и механики. Никто даже не знает, в какой игре впервые они появились. Попытки найти корни явления приводят нас к популярным ММО, но что если были и другие игры с подобными событиями?

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Подобно яркой комете в небе, хэллоуинские события привлекают внимание игроков на короткий период, после которого многие из них не вернутся в игру до следующей осени. Игроки называют их ивентами, по аналогии с английским словом event, что можно перевести как “событие”.

Dead or Alive 5



Когда игры распространялись исключительно на дисках, ничего подобного индустрия себе позволить не могла. Издатель мог выпустить крупный тематический аддон. Но это было очень сложное и рискованное решение. Все изменилось в новом веке. Построение мощных инструментов обновления игр через интернет позволило разработчикам экспериментировать с контентом обновлений. До этого разработчики выпускали лишь патчи, исправляющие ошибки и проблемы.

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Конечно, некоторые инструменты запуска тематических событий были у разработчиков и раньше. И не только в играх. Если вы устанавливали Linux в Рождество, вы могли увидеть украшенное праздничными декорациями окно установщика. Некоторые игры имели такие же “пасхалки” - игра считывала время в системе и в определенный период включала праздничное оформление. Но онлайновые обновления позволяли выпускать патчи огромного объема и позже откатывать их, оставляя игру в прежнем состоянии.

Хороший пример заразителен?

Team Fortress 2. Голову и секиру этого здоровяка можно забрать себе. Серьезно, у всех игроков такие есть



Одним из первых и значимых в истории был ивент Scream Fortress, который с 2009 года проходил в шутере Team Fortress 2. Основанный на идеях из Quake, этот шутер содержал в себе массу разнообразных механик. А его мультяшный шпионско-фермерский сеттинг был уникальным. Но во время Хэллоуина игра сильно менялась. В игру добавили ни на что не похожие мрачные и безумно красивые карты с неповторимой атмосферой осенней ночи. На них были расставлены тыквенные бомбы, встречались приведения. А хозяином карты был огромный и опасный босс, победить которого было очень тяжело. И за победу над боссом, игрок получал награду - различные шапки. Team Fortress 2 часто называли симулятором ношения шляп, потому что в игре было чудовищно большое число различных шапок, вокруг них выстроилась огромная торговля между игроками.

Комикс Doommates, выпущенный Valve перед Хэллоуином. Маразмус лишь в комиксе такой опасный



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Scream Fortress было уникальным событием во многом из-за того, что никто еще не изменял игру до такой степени. Базовый геймплей остался прежним, но новые возможности и механики сделали событие невероятно веселым и интересным. Игроки могли найти на карте призрачный подарок и получить из него вещь для игры. А ее можно было продать или обменять на другую. Игроков до состояния беспомощности пугал призрак, что бросил по карте. А другой призрак, огромный рыцарь с головой-тыквой, накладывал на игрока проклятье и бегал за ним с огромной секирой. Игрок мог ударить противника и передать проклятье ему. А на одной из карт после победы над боссов открывался портал на остров с наградой. И команды часто устраивали на нем такие бои, что с острова не возвращался никто. Хотя и перемирие между игроками было обычным делом.

Найти призрачный подарок было большой радостью



Помимо обновления самой игры, Valve выпускали комикс, в котором рассказали предысторию босса и карты нового события. И ряд других компаний стали поступать похожим образом. К индустрии пришло понимание, насколько важно обеспечивать игроков контентом и вне игры. Конечно, оно было и раньше. Но теперь компании точно понимали, что подобный контент это не выброс денег на ветер, а вещь, необходимая для вовлечения игроков во вселенную игры. Она делает игроков счастливыми и они счастливо тратят деньги на игры, DLC и скины.

Но в 2015 году радость была омрачена. Valve отказались от поддержки Scream Fortress, убрали призрачные подарки, перестали делать новых боссов. Единственное, в чем Valve не подвели - это комикс. С тех пор каждый год Scream Fortress проходит с несколькими новыми картами, созданными самими игроками. Их качество не такое, как у карт Valve. Часто им не хватает проработки местности, а иногда они далеки как от стилистики игры, так и от Хэллоуина. Но это до сих пор самый большой и захватывающий ивент среди современных игр.

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Кстати, существует конспирологическая теория, согласно которой, Valve сначала сделали дорогой и сложный ролик для рекламы нового события в 2013 году, а потом изменили его сюжет и выпустили комикс. Ролик же был выпущен на никому не известном пустом канале. Вот это видео:

Тем не менее Valve дали пример другим компаниям. С помощью обновлений Steam или любого другого сервиса, разработчики могли менять игру до неузнаваемости. При этом, Хэллоуин был хорошей отмазкой. Можно было проводить любые эксперименты с геймплеем, сеттингом и кастомизацией. Если вы хотели добавить в игру футбольные матчи на танках или страусах - теперь у вас была возможность сделать это, не опасаясь критики игроков. С издателем или боссом студии тоже больше не нужно было спорить. В крупных студиях появилось немного больше творческой свободы, пусть и на один период в год. Разве что бюджет приходилось учитывать.

Сколько это стоит?

На первый взгляд может показаться, что хэллоуинские события очень просты в создании. Нарисовал скины, в игру добавил, игроки довольны. Но на самом деле, создании любого обновления, в том числе хэллоуинского, может стоит компании очень больших денег. Возьмем, к примеру, один из скинов игры Overwatch - скин ведьмы на Мерси. Его созданием руководил художник Рено Галанд из Blizzard, при этом саму модель, концепт, оружие и анимацию делали другие художники. Каждому нужно платить зарплату. А таких скинов в игре десятки. А ведь еще нужны карты. И новые предметы на них. И новая музыкальная тема. Проще говоря, разработчиков нужно много. Вот и выходит, что бюджет обновления может быть огромным, миллионы долларов вполне могут пойти на высокополигональные тыквы. Хэллоуин создал для студий новые статьи расходов.

И DLC тоже

Ряд издателей видели в хэллоуинских обновлениях потенциальную прибыль, но не могли позволить себе их выпуск из-за особенностей игр. Поэтому в ход пошли ставшие привычными для индустрии DLC. Особенно популярными подобные DLC были в 2010-2013 годах, когда на рынок стало выходит много игр среднего и небольшого бюджета. Чаще всего такие DLC содержали “страшные уровни” и различные косметические предметы. Сегодня подобные DLC выпускаются ради дополнительной прибыли издателя, либо как приятный бесплатный бонус игрокам. Причем, часто их можно найти в самых неожиданных играх - от симуляторов уборщика и водителя до шутера про борьбу с космическими курицами.

Хэллоуинские марафоны

Mann Manor- заброшенная жемчужина Team Fortress 2



Обновления также породили такое явление, как марафоны. Правда, это произошло не сразу. Я хорошо помню, как в 2014 году пытался собирать подарки на карте Mann Manor. Чтобы подарки появились, на сервере нужны были 10 игроков, но на сервере, который выбрал я, их было мало. И вот, бегая по огромному поместью Маннов, всматриваясь в звездное небо и слушая шепот привидений, я постепенно проникся этой удивительной атмосферой. Игроки приходили и уходили, поэтому подарки то появлялись, то не появлялись. Через пару ночей у нас собралась небольшая компания игроков, что приходили на сервер в пять утра. Мы играли до зари и не всегда получали подарки. Нас больше радовала атмосфера самой карты.

Но уже на следующий год о подобном беззаботном времяпровождении можно было не мечтать. А все из-за того, что хэллоуинских событий в разных играх стало очень много. А поиграть хотелось везде. Игроки шли за мрачной атмосферой в Minecraft, ужасались жутким последствиям бунта киборгов в Killing Floor, летали на метлах в Transformice и спасали свои деньги в Payday 2. Даже мобильный гейминг получил обновления. Например, Angry Birds, которая даже эпизод своего мультсериала посвятила Хэллоуину. И в The Simpsons: Tapped Out - градостроительный симулятор по мотивам мультсериала “Симпсоны”, добавили соответствующий контент.

Transformice

Обновления помимо богатых эмоций несли с собой еще и редкие игровые награды и достижения. Поэтому хардкорные геймеры, которые строят свою жизнь вокруг игр, загорелись идеей получить весь этот лут. Это была безумная идея. Обычно игроки играют лишь в одну, максимум две игры на постоянной основе. А здесь нужно было поиграть, а зачастую ещё и научиться играть в десятки игр. И далеко не все из них были в Steam или на ПК. Некоторые геймеры составили списки приоритетов. Кланы, которые обычно играли лишь в одну игру, вешали на своих домашних страницах и группах расписание того, когда и где они идут фармить предметы и достижения. Часто под такими постами люди договаривались вместе сходить в другие игры. Игроки писали гайды, как быстрее получить весь контент обновления.

Среди этих игроков был и я.

Так зародился ныне почти забытый и безумно веселый марафон хэллоуинских игровых событий, который после 2021 года почти перестал существовать. Он и раньше был малоизвестен, потому что безумных геймеров, которые играют в игры исключительно ради событий, было очень мало. Но после того, как в 2021 году качество хэллоуинских событий упало до невероятно низкого уровня, многие игроки просто поняли, что им надоел гринд ради банальных скинов.

Если рассматривать эту тему серьезно, то хэллоуинские марафоны уходят своими корнями в 80-х, когда 31 октября юные геймеры возвращались с мешками конфет домой, садились за консоль и играли в игры до тех пор, пока родители не уложат их спать. В память о тех чудесных днях многие современные ретро-геймеры играют поздней ночью 31 октября на старых консолях, пытаясь воссоздать ту атмосферу. Пройдет пару десятков лет и многие геймеры и стримеры начнут играть в разные игры 31 числа без перерыва. Это тоже будет называться хэллоуинским игровым марафоном.

Но наш марафон не такой. Он появился не только благодаря удобным системам обновления игр, но и кризису, который захлестнул Steam в 2014 году. Тогда Steam был завален кучей новых игр. Такого невероятного роста числа игр ещё не было. Началась серьезная конкуренция. Крупные компании выпускали один хит за другим. Но и инди не отставали. Теперь даже маленькая инди-игра с хорошими отзывами могла составить конкуренцию большому и дорогому проекту. Конкуренция была безумной.

Поэтому разработчики и продавцы игр прилагали все усилия, чтобы заинтересовать в покупке игроков. Хэллоуинские и осенние события были одним из таких способов. Такие обновления решали две проблемы. Во-первых, новость об обновлении позволяла попасть игре в показы на главной Steam. Во-вторых, игроки видели, что в игру добавлен новый контент и спешили его опробовать.

Эти обновления часто делали игру более красивой. Мрачные и разноцветные декорации настолько преображали игру, что покидать ее не хотелось. Игроки проникались атмосферой поздней осени и красоты природы. Они знакомились с множеством персонажей из классических фильмов ужасов, литературных произведений и мифов. Получали возможность попробовать многие хэллоуинские традиции. И бонусом всему этому были новые предметы и достижения.

Была еще одна интересная деталь. Многие эвенты проходили всего один раз. К примеру, выходила новая онлайн-игра. Чтобы поддержать её продажи, разработчики выпускали хэллоуинское обновление. Но за год игра теряла популярность и ее поддержку завершали. Следующего хэллоуинского обновления в игре уже не было.

Поэтому в последующие годы для многих геймеров появился повод задуматься - а на какое событие тратить время? Стоит ли оно того?

Hide and Shriek

Некоторые компании выпускали исключительно хэллоуинские онлайн игры. К примеру, прятки Hide and Shriek. Эти игры не были популярны, но на момент праздника их онлайн оживал. Близкая по тематике игра Witch It была более популярной.

Хардкорные игроки хотели попробовать все эти игры и выйти из них с мешками предметов и достижений. В этом была суть хэллоуинского марафона. Об играх в которых не было событий или минимальных обновлений на это время попросту забывали. Апофеозом хэллоуинских и осенних обновлений стали распродажи Steam 2018, 2019 и 2020 годов. Тогда хардкорные игроки были вынуждены отказаться от многих событий, чтобы успеть получить хоть что-то в любимых играх.

И одиночные игры тоже

Hitman 2



Хэллоуинские обновления коснулись и одиночных игр. Но в отличии от классических аддонов и DLC, они часто были ограничены по времени. Чаще всего это были косметические нововведения, изменение атмосферы карт и добавление новых противников. Можно вспомнить скелетов-воинов из Postal 2, “тыквенный режим” из Serious Sam 3 и декорации из последующих игр серии. Игра-сервис Hitman 2 тоже не осталась в стороне. Лысый киллер отправлялся в сон одного из персонажей на сезонном задании.

Хэллоуин уже не тот

Подводный сбор сладостей в Depth был увлекательным, но давно не проводится



Современные события собирают огромные аудитории игроков. Но того невероятного масштаба и качества, как десять лет назад, они уже не демонстрируют. Более того - разработчики игр часто отказываются от традиционного Хэллоуина и заменяют его похожими праздниками и собственными идеями, построенными на лоре игры. Далеко не всем игрокам это нравится и как итог, многие из тех, кто когда-то любил подобные события, попросту игнорируют их.

Это очень похоже на то, как Steam в середине десятых стал отказываться от рождественской тематики на зимней распродаже и располагал на артах не имеющие отношения к празднику и зиме вещи. Вместе с уменьшающимися размерами скидок подобный арт создавал впечатление ужасной распродажи. На ней не хотелось ничего покупать, не хотелось ковать значки и выполнять задания. Сегодняшний “Хэллоуин” в играх как раз такой. Лишь немногие игры держат планку качества.

Хэллоуин в Black Sqaud не проводят уже много лет, а ведь он был очень крутым и хардкорным



Когда-то хэллоуинские обновления стали лабораторией, в которой разработчики, подобно “безумным ученым”, проводили эксперименты над играми. Игроки с теплотой вспоминают прошедшие события, ведь качество их исполнения было невероятным. Они будто попадали в новую игру, которая брала от их любимой игры только лучшее. Но сегодня всё чаще вместо настоящего события разработчики добавляют в игру баттл-пассы, скины и какую-нибудь мелочь. А многие разработчики и вовсе не добавляют ничего. И это очень грустно.