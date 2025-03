Причем не только в связи с серией RTX 50, но и со старыми картами. Недавние BSOD по-видимому вызваны генерацией кадров DLSS и G-Sync.

Все больше пользователей видеокарт Geforce жалуются на серьезные проблемы с BSOD (черный экран смерти) при использовании драйвера 572.XX. Причиной может быть сочетание G-Sync и генерации кадров вместе с картами RTX 40. В последнее время все чаще появляются жалобы на драйверы 57X.XX, которым не хватает стабильности, к которой мы привыкли у Nvidia. Будь то карты RTX 50 или более старые модели, такие как RTX 40 и RTX 30. В разделе Hardware теперь есть целая подборка недовольных пользователей с проблемами.

Недавние проблемы часто требуют полного сброса системы и по-видимому в первую очередь связаны с генерацией кадров DLSS, которая не работает в различных комбинациях. Судя по всему проблемы начались как минимум с драйвера Geforce 572.16, который был выпущенн в январе. Не подтверждено, но взаимодействие с G-Sync возможно. Среди затронутых игр - технологическая новинка Nvidia Cyberpunk 2077, Alan Wake 2, God of War Ragnarök и Indiana Jones and the Great Circle.

В настоящее время основным решением является отказ от генерации кадров или G-Sync; или если возможно понизьте версию драйверов до 57X.XX. Последний вариант в основном подойдет геймерам, использующим RTX 40 и RTX 30. Однако настроение среди пострадавших не столь радужное. Пользователи RTX 50 раздражены тем, что им приходится иметь дело с недоработанными драйверами, в то время как пользователи RTX 40/30 не понимают, что ресурсы разработчиков используются для тонкой настройки Blackwell вместо решения их проблем.

Многочисленные исправления выпущенные за последние недели, затрагивают только Blackwell, в то время как остальным пользователям Geforce приходится ждать решения своих проблем. Для некоторых людей многолетняя образцовая поддержка драйверов начинает страдать. Точные причины неясны, но это может быть связано с явно поспешным запуском Blackwell, на который Nvidia также не в состоянии удовлетворить спрос.