Связано это с блокированием сделки Федеральной торговой комиссией США.

Текущий год озадачил Microsoft сделкой по поглощению Activision Blizzard, что дало бы крупному IT-гиганту существенное преимущество в игровом подразделении и, соответственно, увеличило бы влияние в игровом сегменте. Очевидно, что главный конкурент компании - Sony, всячески пытался препятствовать этому и не соглашался на поступающие от Microsoft предложения.

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Сделку по поглощению Activsion Blizzard компания Microsoft рассчитывала закрыть 30 июня 2022 года, тогда бы крупного издателя приобрели за 69 миллиардов долларов. С недавних пор Microsfot не может дать ни точной, ни даже приблизительной даты закрытия сделки, связано это с решением Федеральной торговой комиссии(FTC) Соединённых Штатов Америки.

Вышеуказанная организация заблокировала сделку, подав судебное исковое заявление на Microsoft, обозначив сделку подавлением конкуренции. Аналитики из Bloomberg напомнили, что обычно такие конфликты требовали разбирательств от 7 до 12 месяцев, а решение суда по ним может быть непредсказуемо.

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Впрочем, проблема стоит не только в американском антимонопольном регуляторе, а ещё в европейском и британском, которые также сомневаются в «чистоте» сделки.