Для Xbox выпустят новые геймпады и разыграют их в честь покупки Bethesda
Приобретение Bethesda компанией Microsoft не может не радовать совет директором, а особенно Xbox, ведь теперь на их консоли перейдут игры популярного издателя. В честь этого глава маркетинга Xbox опубликовал видео, где продемонстрировал семь новых геймпадов.
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Все геймпады ничем не отличаются от стандартных, кроме дизайна - он посвящён играм издательства Bethesda, то есть: Fallout 4, DOOM, Wolfenstein, Dishonored, The Evil Within, Prey, The Elder Scrolls.
К тому же все геймпады будут разыграны, для принятия участия в конкурсе необходимо подписаться на официальный Twitter Xbox и поделиться записью с розыгрышем на своей стене. О результатах станет известно 17 апреля.
Стоит напомнить, что Microsoft приобрели Bethesda за 7.5 миллиардов долларов. Переговоры проходили около года, а сам процесс продажи мог затянуться на несколько лет, если бы антимонопольный комитет не снизошел и не одобрил транзакцию за неделю.
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