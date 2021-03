Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Приобретение Bethesda компанией Microsoft не может не радовать совет директором, а особенно Xbox, ведь теперь на их консоли перейдут игры популярного издателя. В честь этого глава маркетинга Xbox опубликовал видео, где продемонстрировал семь новых геймпадов.

реклама

Все геймпады ничем не отличаются от стандартных, кроме дизайна - он посвящён играм издательства Bethesda, то есть: Fallout 4, DOOM, Wolfenstein, Dishonored, The Evil Within, Prey, The Elder Scrolls.

анонсы и реклама Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU Много 6700XT в XPERT.RU дешевле чем везде 6700XT в Ситилинке - смотри цену RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

К тому же все геймпады будут разыграны, для принятия участия в конкурсе необходимо подписаться на официальный Twitter Xbox и поделиться записью с розыгрышем на своей стене. О результатах станет известно 17 апреля.

Стоит напомнить, что Microsoft приобрели Bethesda за 7.5 миллиардов долларов. Переговоры проходили около года, а сам процесс продажи мог затянуться на несколько лет, если бы антимонопольный комитет не снизошел и не одобрил транзакцию за неделю.