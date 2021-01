Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

По какой-то из причин Microsoft решили повысить цену на подписку Xbox Game Pass Gold, наверное, чтобы геймерам выгоднее было улучшить её до уровня Ultimate, а не платить по новому тарифу. Теперь 1 месяц подписки Xbox Game Pass Gold обойдётся в 10.99 долларов, 3 месяца - 29.99 долларов, а полгода целых 59.99 долларов.

И, видимо, чтобы не вызвать агрессию у геймеров, Microsoft так и быть раздадут в феврале пять игр. В февральской раздаче примут участие такие игры:

Resident Evil (2002 года);

Gears 5 (2019 года)

Indiana Jones and the Emperor’s Tomb (2003 года);

Lost Planet 2 (2010 года);

Dandara: Trials of Fear Edition (2018 года);

Из всех вышеперечисленных тайтлов внимание может стоить лишь Gears 5, разработанный канадской компанией The Coalition на движке Unreal Engine 4. Игра является продолжением прошлой части Gears Of War 4, вышедшей в 2016 году. Критики на разных порталах хорошо оценили Gears 5, тот же MetaCritic вручил игре заслуженные 83 балла(PC версия), 85 баллов(Xbox One) из ста возможных, что достаточно неплохой результат.