Цена подписки Xbox Game Pass вырастет, но зато геймеров ждёт раздача игр
реклама
По какой-то из причин Microsoft решили повысить цену на подписку Xbox Game Pass Gold, наверное, чтобы геймерам выгоднее было улучшить её до уровня Ultimate, а не платить по новому тарифу. Теперь 1 месяц подписки Xbox Game Pass Gold обойдётся в 10.99 долларов, 3 месяца - 29.99 долларов, а полгода целых 59.99 долларов.
И, видимо, чтобы не вызвать агрессию у геймеров, Microsoft так и быть раздадут в феврале пять игр. В февральской раздаче примут участие такие игры:
- Resident Evil (2002 года);
- Gears 5 (2019 года)
- Indiana Jones and the Emperor’s Tomb (2003 года);
- Lost Planet 2 (2010 года);
- Dandara: Trials of Fear Edition (2018 года);
Из всех вышеперечисленных тайтлов внимание может стоить лишь Gears 5, разработанный канадской компанией The Coalition на движке Unreal Engine 4. Игра является продолжением прошлой части Gears Of War 4, вышедшей в 2016 году. Критики на разных порталах хорошо оценили Gears 5, тот же MetaCritic вручил игре заслуженные 83 балла(PC версия), 85 баллов(Xbox One) из ста возможных, что достаточно неплохой результат.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила