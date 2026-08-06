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Американские власти ранее ограничили импорт китайских дронов

Китай объявил о новом пакете ответных мер против США после недавнего ужесточения американских ограничений в отношении китайских технологий и компаний. Министерство торговли страны запретило китайским компаниям вести бизнес с семью американскими организациями, включая Compliance Testing LLC и Applied DNA Sciences, обвинив их в содействии мерам Вашингтона, которые, по мнению Пекина, наносят ущерб интересам Пекина. Источник изображения: Reuters

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Одновременно власти Китая усилили экспортный контроль над поставками дронов и связанных с ними технологий в США. Кроме того, американские сертификационные организации временно лишились возможности участвовать в обязательной сертификации китайской продукции, а также начата проверка импортируемого офисного оборудования на предмет угроз национальной безопасности.

Эти шаги стали ответом на решение Федеральной комиссии по связи США (FCC) ужесточить ограничения на китайское телекоммуникационное оборудование, а также ограничить импорт дронов из Китая.

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Несмотря на очередные взаимные ограничения, аналитики отмечают, что обе стороны пока избегают масштабных торговых санкций, предпочитая точечные меры в наиболее чувствительных технологических секторах. Новые ограничения вводятся на фоне подготовки встречи лидеров США и Китая, что указывает на стремление Вашингтона и Пекина сохранить пространство для переговоров, одновременно усиливая давление друг на друга в сфере высоких технологий и торговли.