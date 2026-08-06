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Портативное игровое устройство GPD Win Max 3 на базе APU AMD Strix Halo протестировали в ряде игр
Новинка имеет встроенную графику Radeon 8060S.
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Чуть ранее китайская компания GPD презентовала своё новое портативное игровое устройство Win Max 3, представляющее собой гибрид портативной консоли и геймерского ноутбука, а сейчас раскрывает возможности новинки в ряде игр. GPD Win Max 3 оснащается 9,06-дюймовым экраном, гибридным 16-ядерным процессором Ryzen AI Max+ 395 или 8-ядерным Ryzen AI Max+ 388 со встроенной графикой Radeon 8060S с 40 вычислительными блоками на базе RDNA 3.5 и 32/64/128 ГБ ОЗУ LPDDR5X-8000.

Источник фото: NotebookCheck/GPD

Как сообщает издание NotebookCheck, в тестах, судя по всему, принимала участие старшая модель на Ryzen AI Max+ 395, которая в разрешении 1080p продемонстрировала следующие результаты частоты кадров:

  • Apex Legends – 192 fps
  • Shadow of the Tomb Raider – 119 fps
  • Borderlands 3 – 109 fps
  • Forza Horizon 5 – 98 fps
  • Cyberpunk 2077 – 70 fps
  • Black Myth: Wukong – 65 fps
  • Baldur's Gate 3 – 75 fps
  • Red Dead Redemption 2 – 75 fps
  • Hogwarts Legacy – 72 fps
  • Starfield – 52 fps
  • Microsoft Flight Simulator 2024 – 42 fps

Источник фото: NotebookCheck/GPD (машинный перевод)

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Как показывают официальные тесты, GPD Win Max 3 обеспечивает плавный игровой процесс во всех играх, выбранных производителем, поддерживая частоту кадров на высоком уровне.

#gpd win max 3
Источник: notebookcheck.net
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