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На поверхности обмелевшей реки Дунай показались затонувшие немецкие корабли времён Второй мировой
Рекордная жара в Европе привела к тому, что уровень воды в Дунае снизился до минимальных показателей, при этом в Болгарии снижение уровня воды позволило ученым обнаружить кости мамонтов.
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Рекордно низкий уровень воды в Дунае обнажил десятки немецких военных кораблей недалеко от сербского города Прахово, где, по оценкам, около 200 судов были преднамеренно затоплены отступающими нацистскими войсками в 1944 году.Местные жители купаются возле затонувшего немецкого военного корабля времен Второй мировой войны в Прахово, Сербия. Источник: Djordje Kojadinovic / Reuters

По данным СМИ, корабли принадлежали немецким флотилиям Кригсмарине на Дунае и Черном море, которые были затоплены, когда немецкие войска покидали регион перед наступающей советской Красной Армией в последние месяцы Второй мировой войны. Цель состояла в том, чтобы не допустить попадания судов к противнику. В то же время блокировался судоходный канал Дуная.Источник: Reuters

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) оценивает, что около 200 затонувших судов, включая военные корабли, баржи, буксиры и грузовые суда, остаются разбросанными на пятикилометровом участке реки вблизи Прахово. Считается, что некоторые из них до сих пор содержат боеприпасы, что делает поисково-спасательные операции технически сложными и потенциально опасными.

Европа продолжает переживать длительные периоды экстремальной жары и засухи. Историки, инженеры и экологи могут раскрыть новые страницы истории, которые оставались скрытыми под водой на протяжении поколений. Так, ученым из болгарского Исторического музея Русе удалось обнаружить останки мамонта.

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Длительные периоды жары и количество осадков ниже среднего уровня привели к исключительно низкому уровню воды в некоторых районах Дуная в Сербии, Хорватии, Венгрии и Румынии. В некоторых районах образовались обширные песчаные отмели, нарушено грузовое судоходство, и даже производство электроэнергии пострадало, поскольку уровень реки продолжает падать.

#история #флот #сербия #корабли #дунай
Источник: interestingengineering.com
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