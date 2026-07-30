ИИ-моделям поручили управлять бизнесом, но рыночные условия создали накал между ними

Компания Andon Labs провела исследование, в котором моделировала работу небольшого бизнеса под управлением искусственного интеллекта (ИИ) в течение одного условного года. В исследовании принимали участие ИИ-модели Claude Opus 5, Chat GPT 5.6 Sol и Kimi K3. Главной их целью было заработать больше всего денег, управляя денежными потоками и закупками. Источник изображения: ChatGPTClaude Opus 5 сразу вырвалась вперёд, начав координировать ценовую политику с другими ИИ-моделями. Ей удалось убедить других в том, что это наиболее эффективный способ заработка. Однако ИИ от Claude решил схитрить: модель повышала цены на свою продукцию, когда аналоги заканчивались у конкурентов. Как итог – её прибыль росла.

В конечном итоге Chat GPT 5.6 Sol решила перенять секрет успеха конкурента: она занижала цены на продукцию на 1 цент от оговоренной суммы.Opus принял манипуляции конкурента, сообщив ему на электронную почту, что не станет жаловаться в главный офис: действия несут конкурентный характер и их нельзя назвать мошенническими. Впрочем, Opus 5 также не стал себя сдерживать и тоже стал понижать цены на 1 цент.

Когда ChatGPT 5.6 Sol понял, что конкурент прибег к аналогичным манипуляциям – ИИ написала гневное письмо, сообщив, что пожалуется руководству для принятия им соответствующих мер, вплоть до дисквалификации.