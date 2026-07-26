Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
SpaceX планирует с 2028 года прекратить запуски Falcon 9
Вместо этого компания делает ставку на Starship
реклама

SpaceX начала отказывать операторам спутников в бронировании отдельных запусков на ракете Falcon 9 после 2028 года, сосредоточив ресурсы на развитии перспективного носителя Starship. По данным Bloomberg, компания также прекратила принимать новые заявки на программу совместных запусков, в рамках которой несколько клиентов выводят свои спутники на одной ракете.Источник изображения: ChatGPTКроме того, SpaceX постепенно сворачивает производство некоторых одноразовых компонентов семейства Falcon, включая верхнюю ступень. Такой шаг отражает стратегическую ставку Илона Маска на Starship – сверхтяжёлую полностью многоразовую ракету, которая должна стать основой будущих космических программ компании. Именно Starship рассматривается как ключевой инструмент для развёртывания спутников нового поколения Starlink, создания орбитальных дата-центров, выполнения лунных миссий по программе NASA Artemis и последующих полетов на Марс. Однако корабль всё еще проходит испытания и неоднократно сталкивалась с задержками, техническими неисправностями и неудачными тестовыми запускам.

Falcon 9 по-прежнему остаётся самым востребованным носителем в мировой космической отрасли благодаря высокой надёжности и возможности многократного использования первой ступени. Именно эта ракета позволила SpaceX занять доминирующее положение на рынке коммерческих запусков и существенно снизить стоимость доставки грузов на орбиту. Отказ от новых долгосрочных контрактов означает, что компания рассчитывает перевести большую часть коммерческих миссий на Starship уже к концу десятилетия, хотя окончательные сроки могут измениться в случае новых задержек программы.

#spacex #falcon 9 #falcon
Источник: bloomberg.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Microsoft подтвердили – каждый компьютер под управлением Windows можно отследить
Движение Солнечной системы по Млечному пути могло повлиять на появление континентов Земли
Российский ДВС выключает цилиндры поворотом на 90°, расширяя диапазон дизель-генератора до 25-100%
Физики нашли простое правило для предсказания результатов слияния чёрных дыр
В России представили бульдозер с трансмиссией без гидравлики и масла
Археологи представили золотые сокровища с затонувшего у берегов Хорватии византийского корабля
Citizen выпустил дайверские часы Tsuyosa Shore тиражом 12 000 экземпляров с вращающимся безелем
Ростех разработал высокочувствительный тепловизор «Сыч-3К» с дальностью распознавания до 2 км
Инженеры из США создали делающий объекты невидимыми для тепловизоров 3D-плащ
Космический корабль Starship компании SpaceX вывел на орбиту спутники Starlink во время испытания
КМЗ разработал дизель-генераторы для бесперебойного питания телекоммуникационного оборудования
Бывший аналитик ЦРУ Джонсон назвал главное отличие россиян от американцев
Латвийский Сейм запретил радиостанциям транслировать восемь песен Раймонда Паулса
Денис Коломенцев: говорить о технологическом суверенитете промышленности и авиации в РФ пока рано
Microsoft добилась от LG отказа от скрытой установки рекламы на ПК с Windows 11
SpaceX провела испытания сверхтяжёлой ракеты Starship после двух переносов
Ugreen выпускает ультратонкую зарядку на 100 Вт, способную заряжать даже ноутбук
Bosgame выпустила доступный мини-ПК E6 ECO с возможностью вывода изображения на три 4K-монитора
В 2026 году RTX 3060 12 ГБ сокращает отставание от RTX 4060 и RX 7600
Обсуждение дизайна новых купюр евро вызвало в соцсетях волну язвительных комментариев и пародий

Популярные статьи

«Грязные деньги»: новый фильм Гая Ричи, который совсем не похож на фильм от Гая Ричи
5 фантастических сериалов с небанальной историей, где есть о чем подумать. Часть 1. Холодный космос
Полный разбор и восстановление ретро-ПК 1997 года выпуска
12 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter