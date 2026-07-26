SpaceX начала отказывать операторам спутников в бронировании отдельных запусков на ракете Falcon 9 после 2028 года, сосредоточив ресурсы на развитии перспективного носителя Starship. По данным Bloomberg, компания также прекратила принимать новые заявки на программу совместных запусков, в рамках которой несколько клиентов выводят свои спутники на одной ракете.Кроме того, SpaceX постепенно сворачивает производство некоторых одноразовых компонентов семейства Falcon, включая верхнюю ступень. Такой шаг отражает стратегическую ставку Илона Маска на Starship – сверхтяжёлую полностью многоразовую ракету, которая должна стать основой будущих космических программ компании. Именно Starship рассматривается как ключевой инструмент для развёртывания спутников нового поколения Starlink, создания орбитальных дата-центров, выполнения лунных миссий по программе NASA Artemis и последующих полетов на Марс. Однако корабль всё еще проходит испытания и неоднократно сталкивалась с задержками, техническими неисправностями и неудачными тестовыми запускам.
Falcon 9 по-прежнему остаётся самым востребованным носителем в мировой космической отрасли благодаря высокой надёжности и возможности многократного использования первой ступени. Именно эта ракета позволила SpaceX занять доминирующее положение на рынке коммерческих запусков и существенно снизить стоимость доставки грузов на орбиту. Отказ от новых долгосрочных контрактов означает, что компания рассчитывает перевести большую часть коммерческих миссий на Starship уже к концу десятилетия, хотя окончательные сроки могут измениться в случае новых задержек программы.