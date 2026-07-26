Вместо этого компания делает ставку на Starship

SpaceX начала отказывать операторам спутников в бронировании отдельных запусков на ракете Falcon 9 после 2028 года, сосредоточив ресурсы на развитии перспективного носителя Starship. По данным Bloomberg, компания также прекратила принимать новые заявки на программу совместных запусков, в рамках которой несколько клиентов выводят свои спутники на одной ракете. Источник изображения: ChatGPTКроме того, SpaceX постепенно сворачивает производство некоторых одноразовых компонентов семейства Falcon, включая верхнюю ступень. Такой шаг отражает стратегическую ставку Илона Маска на Starship – сверхтяжёлую полностью многоразовую ракету, которая должна стать основой будущих космических программ компании. Именно Starship рассматривается как ключевой инструмент для развёртывания спутников нового поколения Starlink, создания орбитальных дата-центров, выполнения лунных миссий по программе NASA Artemis и последующих полетов на Марс. Однако корабль всё еще проходит испытания и неоднократно сталкивалась с задержками, техническими неисправностями и неудачными тестовыми запускам.

Falcon 9 по-прежнему остаётся самым востребованным носителем в мировой космической отрасли благодаря высокой надёжности и возможности многократного использования первой ступени. Именно эта ракета позволила SpaceX занять доминирующее положение на рынке коммерческих запусков и существенно снизить стоимость доставки грузов на орбиту. Отказ от новых долгосрочных контрактов означает, что компания рассчитывает перевести большую часть коммерческих миссий на Starship уже к концу десятилетия, хотя окончательные сроки могут измениться в случае новых задержек программы.