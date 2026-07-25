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NVIDIA и SK Hynix объявили о партнёрстве стоимостью $500 млрд
Компании будут совместно развивать ИИ, строить дата-центры и создавать передовые микросхемы памяти
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NVIDIA и SK Hynix объявили о запуске масштабной инициативы стоимостью свыше 500 миллиардов долларов, направленной на развитие инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ), строительство дата-центров нового поколения и разработку передовых технологий памяти. О проекте было объявлено в Сан-Франциско в рамках саммита с участием президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна.Источник изображения: Reuters
URL изображенияПартнёрство объединяет возможности NVIDIA в области ИИ-вычислений и экосистемы ИИ-ускорителей с производственными и телекоммуникационными активами SK Group. Одной из ключевых целей станет создание глобальной инфраструктуры для так называемых «ИИ-фабрик» – центров обработки данных, предназначенных для обучения и эксплуатации самых мощных ИИ-моделей.

SK Hynix совместно с NVIDIA займётся разработкой следующего поколения высокопроизводительной памяти для ИИ-систем. Компании также намерены расширить сотрудничество в области проектирования полупроводников, применяя ИИ для ускорения разработки микросхем и оптимизации производственных процессов. Параллельно оператор SK Telecom построит в Южной Корее гигантское облачное ИИ-хранилище мощностью один гигаватт на базе платформ NVIDIA с планами запуска в 2027 году.

По словам генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга, современные «ИИ-фабрики» становятся фундаментом новой промышленной революции, а спрос на высокоскоростную память и вычислительные мощности продолжает расти значительно быстрее возможностей мировой отрасли по их производству.

#nvidia #sk hynix
Источник: reuters.com
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