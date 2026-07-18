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Nacvark
Amazon отзывает весь парк беспилотных автомобилей Zoox из-за проблем с обнаружением дыма
Программная ошибка привела к отзыву 105 электрокаров
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Американская компания Zoox, принадлежащая Amazon и разрабатывающая беспилотные такси, объявила об отзыве всех 105 автономных автомобилей после выявления программной ошибки, из-за которой транспортные средства могут не распознавать густой дым. Как сообщили в компании, проблема способна привести к тому, что роботакси окажется в зоне чрезвычайной ситуации и будет мешать работе пожарных или других экстренных служб.Источник изображения: Reuters
URL изображенияДля устранения неполадки Zoox уже начала распространять обновление программного обеспечения, которое должно улучшить способность автомобилей обнаруживать дым и безопасно реагировать на подобные ситуации.

Поводом для отзыва стал инцидент, произошедший 20 июня. Один из беспилотных автомобилей Zoox въехал в район активного пожара, где видимость была значительно ограничена густым дымом. Машина резко затормозила и остановилась, после чего операторам пришлось дистанционно вывести её из опасной зоны. В компании подчеркнули, что в момент происшествия в автомобиле не было пассажиров, никто не пострадал, но случай показал необходимость доработки системы распознавания окружающей среды.

Ранее Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA) уже указывало на то, что беспилотные такси нередко становятся помехой для экстренных служб. В частности, в этом была уличена Waymo, принадлежащая Google.

#amazon #роботакси #zoox
Источник: reuters.com
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