Генеральный директор компании SK Hynix Квак Но Чжон предупредил, что мировой рынок памяти может столкнуться с самым серьёзным дефицитом поставок в своей истории уже в 2027 году. По его словам, стремительный рост спроса со стороны индустрии искусственного интеллекта (ИИ) продолжает опережать возможности производителей по наращиванию выпуска как минимум до 2030 года.
Несмотря на то, что производители микросхем памяти, включая SK Hynix, расширяют производства, есть вероятность серьёзнейшего дефицита. Особенно, когда речь идёт о высокоскоростной памяти HBM, востребованной в сфере ИИ. Как известно, SK Hynix является крупнейшим её производителем.
По словам главы SK Hynix, компания рассматривает различные площадки для строительства новых заводов, включая США, Японию и страны Юго-Восточной Азии, одновременно расширяя производство в Южной Корее. Если прогнозы SK Hynix оправдаются, дефицит современных микросхем памяти может стать одним из ключевых ограничений для дальнейшего развития мирового рынка ИИ и высокопроизводительных вычислений. В то же время для производителей микросхем это путь к сохранении тенденции с ростом стоимости их акций.