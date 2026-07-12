Судя по всему, рост цен на память ещё только предстоит

Генеральный директор компании SK Hynix Квак Но Чжон предупредил, что мировой рынок памяти может столкнуться с самым серьёзным дефицитом поставок в своей истории уже в 2027 году. По его словам, стремительный рост спроса со стороны индустрии искусственного интеллекта (ИИ) продолжает опережать возможности производителей по наращиванию выпуска как минимум до 2030 года. Источник изображения: Reuters

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Несмотря на то, что производители микросхем памяти, включая SK Hynix, расширяют производства, есть вероятность серьёзнейшего дефицита. Особенно, когда речь идёт о высокоскоростной памяти HBM, востребованной в сфере ИИ. Как известно, SK Hynix является крупнейшим её производителем.

По словам главы SK Hynix, компания рассматривает различные площадки для строительства новых заводов, включая США, Японию и страны Юго-Восточной Азии, одновременно расширяя производство в Южной Корее. Если прогнозы SK Hynix оправдаются, дефицит современных микросхем памяти может стать одним из ключевых ограничений для дальнейшего развития мирового рынка ИИ и высокопроизводительных вычислений. В то же время для производителей микросхем это путь к сохранении тенденции с ростом стоимости их акций.