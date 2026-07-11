Южнокорейского производителя микросхем памяти строить заводы в США

Южнокорейский производитель микросхем памяти SK Hynix провел крупнейшее в истории США IPO иностранной компании. Компания привлекла 26,5 миллиардов долларов, разместив американские депозитарные расписки (ADR) на бирже Nasdaq. Причём спрос инвесторов более чем в семь раз превысил объём предложения. Источник изображения: ChatGPTУже в первый день торгов бумаги SK Hynix выросли почти на 13%, что отражает высокий интерес рынка к компаниям, связанным с искусственным интеллектом (ИИ). Рекордное размещение превзошло достижение Alibaba, которая в 2014 году привлекла в США около 25 миллиардов долларов

Успех IPO стал возможен благодаря стремительному росту спроса на высокоскоростную память HBM, которая используется в ИИ-ускорителях NVIDIA и других ведущих разработчиков вычислительных систем. Несмотря на рекордный объем привлечённых средств, американские политики и представители отрасли уже призвали SK Hynix потратить деньги на строительство новых производственных предприятий на территории США, а не в Южной Корее.

В настоящее время SK Hynix уже реализует проект по созданию первого американского завода в штате Индиана. Однако пока этого недостаточно, чтобы удовлетворить спрос США на память, учитывая темпы его роста.