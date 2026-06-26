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Nacvark
Apple пришлось повысить цены на MacBook и iPad из-за роста стоимости памяти
Решение уже негативно отразилось на стоимости акций компании
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Компания Apple повысила цены на ряд моделей MacBook, iPad, а также некоторые другие устройства, объяснив решение беспрецедентным ростом стоимости памяти и накопителей. Причиной стала глобальная нехватка микросхем DRAM и NAND, возникшая на фоне стремительного расширения инфраструктуры для искусственного интеллекта (ИИ).Источник изображения: Reuters
URL изображенияПроизводители памяти всё активнее перенаправляют мощности на выпуск высокоскоростных чипов для ИИ-серверов, что привело к резкому удорожанию компонентов для потребительской электроники. Теперь MacBook Air с накопителем на 512 ГБ стоит 1,2990 долларов вместо 1,099 долларов, а MacBook Pro с 1 ТБ памяти подорожал с 1,699 до 1,999 долларов. Стоимость iPad Air с 128 ГБ увеличилась с 599 до 749 долларов. Также выросли цены на устройства HomePod и Apple TV.

При этом iPhone пока не затронуты повышением стоимости, хотя аналитики не исключают аналогичных изменений в будущем, если ситуация на рынке памяти не улучшится. Ещё неделю назад руководство Apple предупреждало, что дальнейшее сдерживание роста цен становится невозможным. В компании отмечали, что никогда ранее не сталкивались с настолько быстрым и масштабным увеличением стоимости ключевых компонентов.

#apple #ipad #macbook
Источник: reuters.com
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