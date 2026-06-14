На ней будут выпускать спутниковые центры обработки данных

Компания SpaceX готовится к реализации проекта по строительству гигантской фабрики Gigasat в штате Техас, которая будет использоваться для орбитальных центров обработки данных. Объект будет служить для выпуска спутников, которые будут использовать как дата-центры, а также для производства различных компонентов, включая печатные платы, оборудование связи и другое. Источник изображения: ChatGPTПроект также включает в себя складские помещения, инженерные площадки и зоны для тестирования. Такая концепция соответствует обычному для SpaceX форматы «гигафабрики», когда в одном помещении сосредоточено всё производство.

Ожидается, что первым орбитальным дата-центром SpaceX станет спутник AI1, который может обеспечивать около 150 кВт вычислительной мощности. Энергию ему дадут крупные солнечные панели, а массивные радиаторы будут отводить тепло от бортовых вычислительных систем. В перспективе компании необходимы будут тысячи таких спутников, чтобы сформировать единую, обладающую мощностью примерно 1 ГВт.

Проект выглядит крайне амбициозным, но SpaceX уже имеет опыт массового выпуска Starlink. Именно он может стать технологической базой для Gigasat, хотя коммерческая окупаемость орбитальных дата-центров пока остаётся под вопросом и во многом зависит от других решений, включая Starship.