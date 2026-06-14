США запретили использование этой модели, перед этим проконсультировавшись со специалистами

Компания Anthropic вчера была вынуждена закрыть всем пользователям доступ к своей передовой модели искусственного интеллекта (ИИ) Fable 5, основанной на возможностях Mythos 5, поскольку правительство США признало её угрожающей национальной безопасности. Основное опасение американских властей заключалось в том, что ИИ-модель можно было использовать во вредоносных целях. Источник изображения: Reuters

URL изображенияКак сообщает издание Reuters, незадолго до блокировки генеральный директор Amazon Энди Джасси принимал участие в консультациях с представителями Белого дома. Они обсуждали в том числе релиз Fable 5. По данным издания, глава Amazon фактически поддержал блокировку, указав на потенциальную опасность Fable 5.

Официально в Amazon отказались подтверждать, что призывали США закрыть доступ к Fable 5. В то же время представители компании признали, что периодически участвуют в консультациях, организованных американским правительством.

В Anthropic пытались сделать Fable 5 безопаснее, введя строгий надзор за её использование. Компания даже предупредила, что во время общения с этой ИИ-моделью велик риск блокировки чата по ложным причинам – система перестраховывается и блокирует чат за упоминание конкретных слов, включая всё, что связано с фишингом, читами и другим вредоносным программным обеспечением.