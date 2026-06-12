Речь идёт о чипе Icefish, который запустят в массовое производство только в 2028 году

Компания Google ведёт переговоры с Samsung Electronics о производстве части своего следующего поколения специализированных процессоров для искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание The Information со ссылкой на собственные источники. Источник изображения: Reuters

URL изображенияРечь о так называемых фирменных TPU, которые значительно дешевле и эффективнее занимаются вычислениями и обучением ИИ-моделей. Конкретно в данном случае Google обсуждает партнёрство в рамках TPU Icefish, который, как ожидается, будет производиться в основном тайваньской TSMC. Однако Samsung Electronics может получить отдельный заказ на компонент, отвечающий за процессора с памятью.

Для этого южнокорейская компания может использовать свою передовую 2-нанометровую технологию, которая позволяет повышать производительность и энергоэффективность микросхем. Сам чип пока находится в разработке, а массовое производство может начаться не раньше 2028 года.

Google, как и другие технологические компании, стремятся расширять и диверсифицировать цепочки поставок для снижения зависимости от конкретного производителя.