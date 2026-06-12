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Nacvark
The Information: Anthropic просит Google помочь с арендой дата-центров для вычислений
ИИ-модели Claude AI становятся популярнее, но инфраструктура Anthropic пока остаётся ограниченной
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Крупнейший разработчик искусственного интеллекта (ИИ) Anthropic, известный своим чат-ботом Claude AI, работает над увеличением своих вычислительных мощностей. По данным The Information, компания ведёт переговоры о своих первых прямых сделках по аренде дата-центров и рассчитывает привлечь финансовую поддержку Google. Источник изображения: Reuters
URL изображенияСуть обсуждаемой схемы заключается в том, что Google может предоставить финансовые гарантии или иные формы экономической поддержки, которые снизят риски для операторов дата-центров и кредиторов. Для Anthropic это особенно важно, поскольку строительство и аренда объектов такого масштаба требуют огромных вложений и долгосрочных обязательств. Без поддержки крупного технологического партнёра финансирование подобных проектов было бы значительно сложнее.

Интерес Anthropic к собственной инфраструктуре отражает общую тенденцию на рынке: крупнейшие ИИ-компании всё активнее борются не только за пользователей и корпоративных клиентов, но и за доступ к электроэнергии, чипам и дата-центрам. Учитывая сохраняющийся высокий спрос на вычисления в Claude AI, компания старается найти новую ИИ-инфраструктуру.

Для Google возможная поддержка Anthropic также имеет стратегическое значение. Компания уже является одним из ключевых партнёров стартапа, хотя разрабатывает собственный ИИ Gemini. Если сделки будут заключены, Anthropic сможет укрепить свои позиции на рынке, особенно на фоне аналогичных действий со стороны OpenAI, которая обладает большей инфраструктурой.

#google #anthropic #claude ai
Источник: theinformation.com
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