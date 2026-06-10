Ведомство утверждает, что руководство платформы готовы к сотрудничеству

Министерство цифрового развития России обратилось к правоохранительным органам с просьбой поддержать снятие всех ограничений на доступ россиян к Roblox. Как сообщает ведомство, руководств платформы готово к принятию мер, которые позволяет видеоигре действовать в рамках российского правового поля. Источник изображения: Reuter

URL изображенияВ Roblox признали, что их технологии защиты детей от информации, нарушающей законодательство, неэффективны. Руководство платформы готово работать над дополнительными мерами, которые позволят пресечь распространение нежелательного контента. Предполагается, что такой подход позволит поэтапно снять все ограничения в отношении Roblox, в конечном итоге добившись полной разблокировки платформы.

В декабре 2025 года Roblox был запрещён в России по ряду причин. Одна из таких причин – распространение материалов экстремистской направленности. Помимо России, в ряде других стран, включая Китай и КНДР, также действует запрет Roblox. Турецкие власти ограничили доступ к платформе в 2024 году, выразив опасения за безопасность детей.