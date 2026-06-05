На момент 2025 года они составляли скромные 3,2 миллиарда долларов

Один из крупнейших инвестиционных банков в мире Goldman Sachs, расположенный на Уолл-стрит, прогнозирует, что к 2030 году выручка компании SpaceX с подразделения искусственного интеллекта (ИИ) вырастет до 322 миллиардов долларов. Для понимания, сейчас они составляет всего лишь 3,2 миллиарда долларов То есть речь идёт о росте в 100 раз. Источник изображения: Reuters

URL изображенияПо крайней мере, так утверждают источники издания Financial Times, осведомлённые об аналитике финансистов. По прогнозам вышеупомянутого банка, общая выручка SpaceX достигнет 474 миллиардов долларов, большая часть из которых – доходы от ИИ. Такие астрономические цифры прозвучали на фоне текущих доходов SpaceX на уровне 18,7 миллиардов долларов

В этом году Goldman Sachs рассчитывает, что выручка SpaceX от ИИ вырастет на 388% по сравнению с предыдущим годом.

Как известно, Goldman Sachs выступает в качестве ведущего андеррайтера размещения акций SpaceX на предстоящем IPO. В число других компаний-посредников входят не менее авторитетные JP Morgn, Morgan Stanley, BofA Securities и Citigroup.