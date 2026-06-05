Разработка представлена в рамках инвестиций компании в Европу

Компания Amazon представила новое поколение складского робота Proteus с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ). Презентация прошла в центре обработки заказов компании в Дартфорде, к востоку от Лондона. Разработка стала частью масштабной программы инвестиций Amazon в европейскую логистическую сеть общей стоимостью 10 миллиардов евро. Источник изображения: Reuters

URL изображенияОбновленный Proteus должен выйти на склады в Европе в первой половине 2027 года. В отличие от нынешней версии, которая уже работает на 25 объектах в США и используется в основном в зонах погрузки, новый робот сможет перемещаться по складским помещениям шире и выполнять задачи на основе голосовых или текстовых команд. По словам представителей Amazon, сотруднику достаточно описать, что нужно сделать, а система сама определит приоритет, маршрут и время выполнения.

Amazon также показала роботизированную систему STARK для обработки контейнеров. Ее уже тестировали в Барселоне, а к 2027 году Amazon планирует внедрить технологию на 15 европейских площадках.

Параллельно компания усиливает в Европе направление быстрой доставки. В этом году компания намерена открыть более 25 европейских площадок для доставки заказов в течение нескольких часов, включая объекты в Великобритании и Германии. Сервис Amazon Now расширится на Манчестер и Бирмингем, а доставка свежих продуктов в тот же день будет развиваться за пределами США и Токио.