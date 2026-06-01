Несмотря на отсутствие иранских ИИ-сервисов, западные инструменты по-прежнему остаются доступными для иностранных пользователей

Иранские хакеры всё чаще прибегают к использованию западных сервисов искусственного интеллекта (ИИ), включая ChatGPT и Gemini, для проведения киберопераций. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на собственные данные от экспертов и технологических компаний. Источник изображения: ChatGPTПо данным издания, генеративный ИИ помогает Тегерану быстрее создавать вредоносный код, готовить фишинговые сообщения на иврите и арабском языках, а также имитировать реальное общение в переписках для сбора разведывательных данных. В условиях, когда развитие собственного ИИ невозможно, это реальный инструмент в руках иранских хакеров.

Financial Times акцентирует внимание на возможностях ИИ-моделей по автоматизации перевода, написания сценариев, создания убедительных онлайн-фейков, анализа открытых данных и поиске уязвимостей в киберсистемах.

Источники издания утверждают, что западные технологические компании блокируют аккаунты, которые используют ИИ в таких целях. Однако в короткие сроки появляются новые аккаунты. Никакие алгоритмы не позволяют массово побороть использование ИИ в кибероперациях.