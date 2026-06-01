Nacvark
OpenAI предоставит банкам Японии доступ к GPT 5.5 для повышения кибербезопасности
Это не Mythos от Anthropic, но хотя бы что-то
Компания OpenAI согласилась передать ряду банков Японии доступ к своей модели искусственного интеллекта (ИИ) GPT 5.5. По оценке японских властей, это должно помочь банкам эффективнее предотвращать кибератаки и укрепить безопасность финансовой системы страны.Источник изображения: Reuters
URL изображенияРешение связано с ростом рисков, которые несёт развитие новых ИИ-моделей, способных писать код на высоком уровне. Такие системы могут помогать злоумышленникам быстрее находить уязвимости и создавать инструменты для их эксплуатации. Одним из способов защиты для банков и других организаций становится ранний доступ к самым современным моделям, который предоставляется только доверенным партнёрам.

Среди банков, получивших доступ к GPT 5.5, называют MUFG Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corp и Mizuho Bank. В будущем японские банки будут получать другие профильные решения от OpenAI.

Помимо прочего, незадолго до этого была информация о возможном предоставлении японским банкам доступ к ИИ-модели Mythos, которая считается более совершенной для обнаружения киберугроз. Однако нет официального подтверждения, получили ли они доступ к продукту Anthropic

#искусственный интеллект #япония #chatgpt #gpt-5.5
Источник: reuters.com
