Nacvark
OpenAI готовится отключить GPT-4.5 уже летом
ИИ-модель устарела, поэтому её уберут из ChatGPT
Компания OpenAI постепенно сокращает свой ассортимент доступных моделей искусственного интеллекта (ИИ) в ChatGPT, выводя старые ИИ-модели. Среди таких устаревающие GPT-4.5 и OpenAI o3, причём последняя является последней актуальной в некогда популярной линейке GPT-4, принёсшей известность OpenAI.Источник изображения: ChatGPTС тех пор многое поменялось, включая позиции OpenAI на рынке, а ключевым решением компании является GPT-5.5. По этой причине GPT-4.5 будет отключена уже 27 июня 2026 года после 30-дневного переходного периода. OpenAI o3 продержится чуть дольше: её уберут из ChatGPT 26 августа 2026 года.

Своё решение в OpenAI объяснили намерениями сосредоточиться на более новых и мощных моделях, которые должны лучше обслуживать пользователей. При этом изменения затронут только чат-бот ChatGPT, в API по-прежнему сохранится доступ к устаревшим ИИ-моделям, хотя, вероятно, они уже мало кого интересуют.

Тем временем OpenAI продолжает работу над ИИ-моделью GPT-6, выход которой пока официально не анонсировали. Однако в марте стало известно, что её обучение завершено, поэтому есть вероятность выхода уже в этом году.

#openai #chatgpt #gpt-4 #gpt-4.5
Источник: androidauthority.com
