Как пошутил генеральный директор Epic Games Тим Суини, ситуация обусловлена в большей степени проблемой в цепочке поставок комплектующих для суперяхт

На этой неделе компания Valve объявила о поставках новой партии игровых консолей Steam Deck, которые буквально недавно были раскуплены пользователями и перекупщиками. Нюанс в том, что стоимость игровой консоли от Valve выросла на 240-300 долларов. Модель с 1TB памяти вовсе обойдётся 949 долларов, не говоря уже о том, сколько она будет стоить за пределами США. Источник изображения: ValveВ Valve объяснили ситуацию ростом цен на память, что в принципе логично, ведь другие производители консолей столкнулись с аналогичной проблемой. Нюанс в том, что ни Sony, ни Microsoft и даже ни Nintendo не повышали цены на свои консоли сразу на 40% (~300 долларов).

Генеральный директор Epic Games Тим Суини раскритиковал Valve за повышение цен на Steam Deck. По его мнению, причиной роста цен на консоли от Valve является не память, а проблема с цепочкой поставок комплектующих для суперяхт. Таким образом он хотел подшутить над генеральным директором Valve Гейбом Ньюэллом, который владеет шестью яхтами, включая 111-метровое судно Leviathan, общей стоимостью 1 миллиард долларов.