Компания хочет собрать данные о впечатлениях пассажиров и работе автомобиля в реальных условиях

Компания Waymo, являющаяся оператором услуг роботакси, сообщила о планах по запуску в ближайшее время нового беспилотного такси Ojai. Оно будет доступна простым американцам, причём бесплатно. Сервис запустят в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Финиксе, после чего будут расширять на большее число пассажиров и городов. Источник изображения:ChatGPTOjai базируется на китайском минивэне Zeekr RT и имеет меньше сенсоров, чем нынешние Jaguar, но в то же время обладает мощными камерами и другими датчиками. Компания утверждает, что новая система лучше справляется с разными дорожными условиями, включая сложную погоду, а сама машина рассчитана на крупносерийное производство, вплоть до десятков тысяч в год.

Помимо прочего, Zeekr RT предоставляет больше места для пассажиров, крупные экраны в салоне и зарядные станции. Одновременно в автомобиле могут перевозить четырёх человек. Одним из преимуществ является адаптация минивэна для людей с инвалидностью.

Одним из нюансов в этом проекте является то, что Waymo использует китайский минивэн Zeekr RT, в связи с чем в будущем может столкнуться со сложностями при импорте автомобилей. Однако компания заверяет, что китайское программное обеспечение не использует, поэтому никаких нарушений законодательства США с её стороны нет.