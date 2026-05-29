Nacvark
SpaceX сдала Anthropic в аренду мощности одного из крупнейших ИИ-кластеров Colossus AI на полгода
Соглашение, вероятно, будет продлено, но Илон Маск (Elon Reeve Musk) ничего не обещает
Генеральный директор SpaceX Илон Маск (Elon Reeve Musk) заявил, что его компания согласилась сдать Anthropic в аренду вычислительные мощности одного из крупнейших ИИ-кластеров Colossus AI на полгода. Он подчеркнул, что соглашение рассчитано всего лишь на 6 месяцев, то есть является ограниченным по сроку.Источник изображения: Reuters
В то же время Маск добавил, что, возможно, соглашение будет продлено. Однако SpaceX не брала на себя обязательства по аренде Colossus в течение многих лет, хотя вполне возможно, что именно это и произойдёт. При этом американский бизнесмен не раскрыл всех подробностей сделки. Как известно, Anthropic платит SpaceX за аренду по 1,25 миллиарда долларов в месяц вплоть до 2029 года, что крайне дорого.

Илон Маск уточнил, что сам характер соглашения предусматривает 180-дневный договор аренды с взаимным уведомлением о расторжении в течение 90 дней после этого. Краткосрочная перспектива была нашей инициативой, а не просьбой Anthropic – заключил бизнесмен. При этом он пояснил, что SpaceX не собирается в один момент бросать Anthropic и лишать арендованных вычислительных мощностей, планируя предоставить «разумный выход из ситуации».

В настоящее время SpaceX с её ИИ Grok особо не популярна в отрасли, поскольку она уступает даже решениям Google (Gemini), не говоря уже об OpenAI (ChatGPT) или Anthropic (Claude). Вероятно, пока что Маск решил зарабатывать на аренде, а не сливать деньги на свой непопулярный ИИ.

Источник: reuters.com
