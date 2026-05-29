Соглашение, вероятно, будет продлено, но Илон Маск (Elon Reeve Musk) ничего не обещает

Генеральный директор SpaceX Илон Маск (Elon Reeve Musk) заявил, что его компания согласилась сдать Anthropic в аренду вычислительные мощности одного из крупнейших ИИ-кластеров Colossus AI на полгода. Он подчеркнул, что соглашение рассчитано всего лишь на 6 месяцев, то есть является ограниченным по сроку. Источник изображения: Reuters

В то же время Маск добавил, что, возможно, соглашение будет продлено. Однако SpaceX не брала на себя обязательства по аренде Colossus в течение многих лет, хотя вполне возможно, что именно это и произойдёт. При этом американский бизнесмен не раскрыл всех подробностей сделки. Как известно, Anthropic платит SpaceX за аренду по 1,25 миллиарда долларов в месяц вплоть до 2029 года, что крайне дорого.

Илон Маск уточнил, что сам характер соглашения предусматривает 180-дневный договор аренды с взаимным уведомлением о расторжении в течение 90 дней после этого. Краткосрочная перспектива была нашей инициативой, а не просьбой Anthropic – заключил бизнесмен. При этом он пояснил, что SpaceX не собирается в один момент бросать Anthropic и лишать арендованных вычислительных мощностей, планируя предоставить «разумный выход из ситуации».

В настоящее время SpaceX с её ИИ Grok особо не популярна в отрасли, поскольку она уступает даже решениям Google (Gemini), не говоря уже об OpenAI (ChatGPT) или Anthropic (Claude). Вероятно, пока что Маск решил зарабатывать на аренде, а не сливать деньги на свой непопулярный ИИ.