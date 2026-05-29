Правительство США запустило так называемое приложение Trump Accounts, которое является накопительным счетом со стартовым капиталом для детей

Министерство финансов США объявила о запуске инициативы Trump Accounts, в рамках которой создано одноимённое приложение. Оно уже доступно для жителей США во всех магазинах приложений и предназначено для управления специальными детскими накопительными счетами. Источник изображения: ChatGPTПосле того, как родитель активирует Trump Accounts, на аккаунту каждого ребёнка, родившегося с 1 января 2025 года, будет начислено по 1 тысяче долларов США. Средства можно использовать для инвестирования в различные проекты. Основная цель программа – поощрение долгосрочных инвестиций с раннего возраста посредством поддерживаемых государством стартовых счетов.

Средства на счетах растут с отсрочкой налогообложения, а прибыль облагается налогом только после её снятия. Дети получают контроль над счетами по достижению 18-летия, после чего они могут использовать средства или продолжать инвестировать. Помимо прочего, в год на накопительный счёт можно вносить до 5 тысяч долларов через переводы от работодателей, благотворительных организаций или самих родителей.

Проще говоря, правительство США даёт родителям по 1 тысяче долларов на ребёнка, которые они могут вложить в какие-то проекты. Через 18 лет, когда ребёнок достигнет совершеннолетия, на счету могут скопиться десятки или даже сотни тысяч долларов. Однако всё зависит от того, кто и как распорядиться стартовым капиталов.