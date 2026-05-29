Nacvark
Reuters: ByteDance разрабатывает собственные ИИ-чипы для частичной решений NVIDIA
Практика показывает, что в агентных задачах одними ИИ-ускорителями не обойтись – специализированные решения дешевле и эффективнее
Компания ByteDance работает над созданием собственных процессоров для систем искусственного интеллекта (ИИ), которые могут работать в тандеме с решениями NVIDIA. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на собственные источники.

Как показывает практика, при выполнении агентных задач ИИ-модели лучше работают при комбинировании ИИ-ускорителей NVIDIA со специализированными чипами под конкретные задачи. Такой подход обеспечивает меньшие расходы и большую эффективность. Особенно это важно для китайских компаний, которой является ByteDance, ведь их доступ к передовым решениям является ограниченным из-за экспортных правил США.Источник изображения: Reuters
URL изображенияПо данным Reuters, китайская компания привлекла партнёров, которые помогут определиться с конкретным решением и наладить производство в этом году.

Подобная работа также продолжается в Google, Amazon, Microsoft и других компаниях, которые всё меньше хотят зависеть от NVIDIA и полагаться на собственные ИИ-чипы. Для Intel и AMD такое решение стало приятным бонусом, ведь теперь они тоже могут откусить кусочек «ИИ-пирога» как опытные производители центральных процессоров.

ByteDance разрабатывает собственные ИИ-продукты, для запуска которых необходима широкая сеть центров обработки данных.

#nvidia #bytedance #ии-чипы
Источник: reuters.com
