Практика показывает, что в агентных задачах одними ИИ-ускорителями не обойтись – специализированные решения дешевле и эффективнее

Компания ByteDance работает над созданием собственных процессоров для систем искусственного интеллекта (ИИ), которые могут работать в тандеме с решениями NVIDIA. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на собственные источники.

Как показывает практика, при выполнении агентных задач ИИ-модели лучше работают при комбинировании ИИ-ускорителей NVIDIA со специализированными чипами под конкретные задачи. Такой подход обеспечивает меньшие расходы и большую эффективность. Особенно это важно для китайских компаний, которой является ByteDance, ведь их доступ к передовым решениям является ограниченным из-за экспортных правил США. Источник изображения: Reuters

По данным Reuters, китайская компания привлекла партнёров, которые помогут определиться с конкретным решением и наладить производство в этом году.

Подобная работа также продолжается в Google, Amazon, Microsoft и других компаниях, которые всё меньше хотят зависеть от NVIDIA и полагаться на собственные ИИ-чипы. Для Intel и AMD такое решение стало приятным бонусом, ведь теперь они тоже могут откусить кусочек «ИИ-пирога» как опытные производители центральных процессоров.

ByteDance разрабатывает собственные ИИ-продукты, для запуска которых необходима широкая сеть центров обработки данных.